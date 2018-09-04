Полоз – о словах Орлова: «Пусть сам выходит и играет! Если бы вышли, поняли, что ситуации бывают разные»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Полоз ответил на высказывание комментатора Геннадия Орлова в адрес российских игроков.

После матча шестого тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (0:0) Орлов отметил большой брак и неуверенность в действиях футболистов и заявил, что им нужно стараться играть в одно касание.

– Как относитесь к подсказкам мэтров комментаторского цеха, которые советуют нашим футболистам играть не в три-четыре, а в одно-два касания?

– Я не слышал этого, но если он так считает... Пусть сам выходит и играет! Грубо говоря. Со стороны каждый видит по-своему, а в действительности все совсем все по-другому. Думаю, из вас мало кто играл на футбольном поле. Если бы вышли, поняли, что ситуации бывают разными.