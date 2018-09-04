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  • Полоз – о словах Орлова: «Пусть сам выходит и играет! Если бы вышли, поняли, что ситуации бывают разные»

Полоз – о словах Орлова: «Пусть сам выходит и играет! Если бы вышли, поняли, что ситуации бывают разные»

4 сентября 2018, 14:16
11

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Полоз ответил на высказывание комментатора Геннадия Орлова в адрес российских игроков.

После матча шестого тура РПЛ «Зенит»«Спартак» (0:0) Орлов отметил большой брак и неуверенность в действиях футболистов и заявил, что им нужно стараться играть в одно касание.

– Как относитесь к подсказкам мэтров комментаторского цеха, которые советуют нашим футболистам играть не в три-четыре, а в одно-два касания?

– Я не слышал этого, но если он так считает... Пусть сам выходит и играет! Грубо говоря. Со стороны каждый видит по-своему, а в действительности все совсем все по-другому. Думаю, из вас мало кто играл на футбольном поле. Если бы вышли, поняли, что ситуации бывают разными.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Полоз Дмитрий Орлов Геннадий
Комментарии (11)
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giluxa1963
1536061305
какая ситуация, просто вас так воспитали, пока 10 раз мяча не коснетесь пас не отдадите
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Mislonyc
1536065012
А с другой стороны, уж больно умных комментаторов и балаболов развелось .Если все так хорошо во всём разбираются, то почему не идут и не тренируют, объясняя неумёхам, казалось бы очевидные для них ("специалистов") вещи? Ответ просто: п*зд*ть - не мешки ворочать.
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portero
1536065923
надо смотреть источник лицо полоза изменилось когда ему сказали что это слова Рахимова тренера, вот такие у нас типо футболеры, звезда во лбу и пешком я тут хожу, автобуса жду. одну игру сыграют и потом я весь уставший на сезон
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val-berezko
1536076152
Дело комментатора-комментировать,а не давать советы. Хотя,Г.Орлов,был зав. кафедрой футбола института им. Лесгафта. Но это другая тема.
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shinnik
1536082361
да он -то играл.. помню даже. И неплохо..
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Антон bx14e
1536082587
потому твое место-в рубине
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Рубинище
1536083412
Я с Орловым соглашусь..
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maygli
1536083955
Барселона так играет, а Полозу конечно тяжело.
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zigbert
1536084406
Не научились у нас еще играть в одно касание.
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