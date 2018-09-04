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    Полоз – о словах Орлова: «Пусть сам выходит и играет! Если бы вышли, поняли, что ситуации бывают разные»

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Полоз ответил на высказывание комментатора Геннадия Орлова в адрес российских игроков.

    После матча шестого тура РПЛ «Зенит»«Спартак» (0:0) Орлов отметил большой брак и неуверенность в действиях футболистов и заявил, что им нужно стараться играть в одно касание.

    – Как относитесь к подсказкам мэтров комментаторского цеха, которые советуют нашим футболистам играть не в три-четыре, а в одно-два касания?

    – Я не слышал этого, но если он так считает... Пусть сам выходит и играет! Грубо говоря. Со стороны каждый видит по-своему, а в действительности все совсем все по-другому. Думаю, из вас мало кто играл на футбольном поле. Если бы вышли, поняли, что ситуации бывают разными.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2018 14:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 21:06

      Не научились у нас еще играть в одно касание.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 4 сентября 2018, 20:59

      Барселона так играет, а Полозу конечно тяжело.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 4 сентября 2018, 20:50

      Я с Орловым соглашусь..

      1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 4 сентября 2018, 20:36

      потому твое место-в рубине

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 сентября 2018, 20:32

      да он -то играл..
      помню даже.
      И неплохо..

      2
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      Рейтинг: +401

      Ollegator > shinnik 4 сентября 2018, 20:41

      151 матч
      25 голов судя по статистике в инете..
      Нападающий
      не плохо?

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Ollegator 4 сентября 2018, 21:00

      ДРугое время..другая команда..
      Полоз-165-те же 25 голов..
      Тьфу.Эпизодический игрок.

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 4 сентября 2018, 18:49

      Дело комментатора-комментировать,а не давать советы. Хотя,Г.Орлов,был зав. кафедрой футбола института им. Лесгафта. Но это другая тема.

      0
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      Рейтинг: +67327

      portero 4 сентября 2018, 15:58

      надо смотреть источник лицо полоза изменилось когда ему сказали что это слова Рахимова тренера, вот такие у нас типо футболеры, звезда во лбу и пешком я тут хожу, автобуса жду. одну игру сыграют и потом я весь уставший на сезон

      4
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      Рейтинг: +17

      Mislonyc 4 сентября 2018, 15:43

      А с другой стороны, уж больно умных комментаторов и балаболов развелось .Если все так хорошо во всём разбираются, то почему не идут и не тренируют, объясняя неумёхам, казалось бы очевидные для них ("специалистов") вещи? Ответ просто: п*зд*ть - не мешки ворочать.

      4
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 сентября 2018, 14:41

      какая ситуация, просто вас так воспитали, пока 10 раз мяча не коснетесь пас не отдадите

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