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    «Барселона» проведет гостевой матч Примеры с «Жироной» в Майами 27 января

    Накануне старта нынешнего чемпионата Испании Ла Лига объявила о подписании контракта на проведении матчей Примеры на территории США и Канады.

    Первой такой игрой станет встреча 21 тура «Жирона»«Барселона». Она пройдет в Майами на стадионе «Хард Рок» 27 января.

    В настоящее время «Жирона» прорабатывает варианты с компенсацией затрат болельщикам. Планируется предоставить части поклонников клуб бесплатные билеты на самолет до США и приоритетное право выкупа билетов на матч против каталонцев в первом круге. Кроме того, «Жирона» собирается вернуть 20% стоимости сезонных абонементов их владельцам.

    Источник: Sport.es

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    04.09.2018 13:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 5 сентября 2018, 01:20

      Парабы и например Зениту домашний матч провести в Ташкенте.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 сентября 2018, 18:49

      Я вот думаю, это Тебас столько бабла предложил Жироне, что оне на такие компенсации готовы ради этого матча, или он всех подмял под себя как чиновник-начальник с админресурсом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 18:37

      До чего дожили.

      3
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 4 сентября 2018, 17:38

      посмотрим,сколько люду прибудет на этот матч и что из всей этой затеи получится,но не удивлюсь,если стадион будет полон.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 4 сентября 2018, 14:12

      Фу ****сы продажные

      1
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 4 сентября 2018, 13:34

      оставайтесь в МЛС рас продались пиндосам! обоим по 0:3 за не уважение к своим болельщикам

      3
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