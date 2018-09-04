«Барселона» проведет гостевой матч Примеры с «Жироной» в Майами 27 января

Накануне старта нынешнего чемпионата Испании Ла Лига объявила о подписании контракта на проведении матчей Примеры на территории США и Канады.

Первой такой игрой станет встреча 21 тура «Жирона» – «Барселона». Она пройдет в Майами на стадионе «Хард Рок» 27 января.

В настоящее время «Жирона» прорабатывает варианты с компенсацией затрат болельщикам. Планируется предоставить части поклонников клуб бесплатные билеты на самолет до США и приоритетное право выкупа билетов на матч против каталонцев в первом круге. Кроме того, «Жирона» собирается вернуть 20% стоимости сезонных абонементов их владельцам.