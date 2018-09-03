«Барселона»: «Месси лучший. Точка»

Конечно Месси рано еще списывать со счетов. Месси лидер Барселоны и ее составе стал чемпионом испанской Ла Лиги. Единственное что помешало войти ему в список претендентов на титул лучшего игрока по версии ФИФА ,это неудача в ЛЧ и выступление на ЧМ2018 ,которое так же не принесло приемлемого результата.
«Барселона» опубликовала твит о форварде Лионеле Месси. Игрок не вошел в число претендентов на звание лучшего игрока года ФИФА.
«Без сомнений для фанатов «Барселоны». Он лучший. Точка», – написано в твиттере «Барселоны».
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