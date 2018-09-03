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    «Барселона»: «Месси лучший. Точка»

    «Барселона» опубликовала твит о форварде Лионеле Месси. Игрок не вошел в число претендентов на звание лучшего игрока года ФИФА.

    «Без сомнений для фанатов «Барселоны». Он лучший. Точка», – написано в твиттере «Барселоны».

    Роналду, Модрич и Салах поспорят за награду лучшему футболисту ФИФА 2018 года

    Источник: ФК «Барселона»

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    03.09.2018 21:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 16:12

      Конечно Месси рано еще списывать со счетов. Месси лидер Барселоны и ее составе стал чемпионом испанской Ла Лиги. Единственное что помешало войти ему в список претендентов на титул лучшего игрока по версии ФИФА ,это неудача в ЛЧ и выступление на ЧМ2018 ,которое так же не принесло приемлемого результата.

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 4 сентября 2018, 07:24

      Странно.только салах заслужил

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 3 сентября 2018, 22:36

      Он лучший не только для фанатов Барсы!!!

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 3 сентября 2018, 22:17

      Просто бред, поддержали... как будто ему плохо, или случилось чего. Совершенно заслуженно не вошел в этот список

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 3 сентября 2018, 23:16

      И чем это он заслужил непопадание в этот список? Пару матчей в ЛЧ провёл посредственно - и всё, ты уже никто? Весь сезон пахал как проклятый, клепал голы в каждом матче буквально. Я согласен, что Месси не тянет на победителя, но своё законное 3 место он должен был получить.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Cules2013 4 сентября 2018, 14:18

      чем это оно законное расскажи мне пожалуйста?вот именно законное:? а то после подобных заявлений кажется будто уже реально все ждут и верят что каждый год везде должны быть месси и роналду. Голы клепал? да клепал, кейн тоже клепал, салах тоже клепал, у всей тройки лверпуля голов в лч больше было чем у месси, в италии иммобиле и икарди забили на несколько голов меньше чем месси в примере. Если судить по ХОРОШИМ матчам, так в тройке должны быть 9 игроков реала и барсы, 5 из ливерпуля и так далее. Хороший не значит - достаточный. Месси в лч не играл в футбол, команда вылетела от ромы, в испании да, вопросов нет ,и голы есть и победа. Но тот же салах и там и там забивал и дошел до финала. Модрич тут.. из-за ЧМ, роналду из-за побед и кучи голов, в примере не сильно отстал а в лч больше чем в 2 раза забил чем месси.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Cules2013 4 сентября 2018, 14:21

      кавани тот же тоже голов наклепал и три трофея во вранции взял и даже дальше в чм дошел, неймар? кавани неймар сезон провели ни на 1 секунду не хуже месси. как по трофеям так и по результативности, только тебе , наверное пох. это ж месси. И ты знаешь .я никогда не буду говорить специально против барсы, роналду тот еще, и хуже моменты были, но сейчас мы говорим об этом сезоне.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 4 сентября 2018, 18:42

      что ж ты так всё близко к сердцу принимаешь) Сразу скажу, что хоть Месси мне и нравится, лично его персофаном я никогда не был, я не собираюсь его прямо обелять и оправдывать, и не считаю, что Месси должен каждый раз брать ЗМ.
      При всём уважении к Франции, но их чемпионат ощутимо слабее Ла Лиги и приравнивать ТТД в Испании к ТТД в Лиге 1 я бы не стал. Неймар так вообще зазвездился, он хоть стату себе и набил неплохую, но игра у него не чемпионская, не победителя, много брака из-за самонадеянности и вальяжности.
      Стоит помнить, что награда эта индивидуальная, а не командная, поэтому аргументировать тем, что один выиграл ЛЧ, а другой - нет, вроде как и нельзя. Да, Месси провёл не лучший свой сезон, но по уровню дриблинга, по видению поля, по ГП он по-прежнему на вершине мирового топа. Все любят говорить, какой крутой распасовщик Де Брюйне или Эриксен, но Месси ничуть не хуже, при том, что он нападающий, и много забивает, очень часто завершая атаки, которые он сам и начал в середине поля. Он системообразующий игрок, в котором и есть вся суть философии Барселоны. Считаю, что его роль в клубе существеннее того же Модрича в Реале, и сборной Хорватии. А Луку именно за "системность" и хвалят.
      По поводу Салаха или Кейна. Опять же, при всём уважении к ним, но они не такие "системные" как Модрич и Месси, и явно уступают последнему в дриблинге и видении поля, голевым пасам. Салах и Кейн провели классные сезоны, но и у них я видел весьма унылые матчи. Не сказать, чтобы они "от и до" рвали и метали, не святые горшки обжигают.
      ----
      А так, давно уже пора вводить конкретные параметры, по которым определяют, кто лучший, с соответствующими коэффициентами. И тогда не будет никаких разночтений - кто больше баллов набрал, тот и молодец. А то все эти голосования, как ни крути, дело субъективное.

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      DeStar > Cules2013 4 сентября 2018, 21:11

      хз, я модрича сюда и не впутываю, глупо его сравнивать с месси, модрича можно попробовать сравнить с хави, нуу с иньестой вряд ли, скорее с хави, а с месси сравнивать, это как роналду с суаресом - не комильфо. Модрич тут за ЧМ вот и все, он стал одним из главных тащеров далеко не самой сильной сборной до финала( при таких сборных как англия. бельгия, бразилия, германия, испания, франция) именно хорваты дошли до финала, за это и отметили модрича и уже дали награду, зм модричу не дадут, если б хорваты выиграли финал - возможно. А так нет. Месси крут это да,и ты прав про атаки и голы. Но месси уже много лет такой, и в центре играет он уже... года 2 наверное да? он давно не стоит у штрафной а играет сцентра, играет круто , но это не значит что ему зм нужно давать за видение поля например. Неймар да, у него стата похуже, но почему ты молчишь про Кавани, я еще упомянул икарди, просто они не такие распиареные, особенно Икарди. ЗМ то дается за ГОД игры. не за 5 лет вкупе, стабильность месси и модрича тут не должна играть роль. И даже выстрелив всего в одном сезоне, по факту, человек уже может претендовать на зм, за стабильность зм давать - не наберешься их. Ну то что ты говоришь про слабость чемпа франци... ну да, только посмотри вот что - Барселона вынесла уэску( те что пришли впервые в примеру) как детей, скок там , 8 -2? это высшая лига? ха, я к чему веду, псж еле выиграл у НИМ'а, который вышел в вышку франции. Так что о разнице не надо, в испании половина клубов ГГ стоящих в своей штрафной. кроме реала и барсы только АТМ ну и севилья с валенсией что-то могут, и то почти ничего у них против барсы и реала не выходит(. Остальное "сенсанции"

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