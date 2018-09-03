«Барселона»: «Месси лучший. Точка»

«Барселона» опубликовала твит о форварде Лионеле Месси. Игрок не вошел в число претендентов на звание лучшего игрока года ФИФА.

«Без сомнений для фанатов «Барселоны». Он лучший. Точка», – написано в твиттере «Барселоны».

Роналду, Модрич и Салах поспорят за награду лучшему футболисту ФИФА 2018 года