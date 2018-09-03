Порог дома Погба украшают две звезды в честь побед сборной Франции на чемпионате мира

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба опубликовал в соцсети фотографию своего возвращения домой.

На снимке футболист стоит у ступеней, ведущих ко входу, перед которыми нарисованы две звезды в честь побед французов на чемпионате мира.

Трехцветные стали двукратными чемпионами мира, обыграв Хорватию (4:2) в финале ЧМ-2018. Свой первый титул Франция завоевала в 1998 году.