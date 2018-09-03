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    Порог дома Погба украшают две звезды в честь побед сборной Франции на чемпионате мира

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба опубликовал в соцсети фотографию своего возвращения домой.

    На снимке футболист стоит у ступеней, ведущих ко входу, перед которыми нарисованы две звезды в честь побед французов на чемпионате мира.

    Трехцветные стали двукратными чемпионами мира, обыграв Хорватию (4:2) в финале ЧМ-2018. Свой первый титул Франция завоевала в 1998 году.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    03.09.2018 15:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +452

      тёска 3 сентября 2018, 20:51

      *** это же моя хата,сдал французам,**** за 3 месяца бабло должны

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      Рейтинг: +101

      dmitrinho-SurguT 3 сентября 2018, 17:23

      Только что видел в вк на месте Погба был Мбаппе и еще куча французских футболистов. Есть подозрение, что это не дом Погба

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      Рейтинг: +2077

      upiter622 > dmitrinho-SurguT 3 сентября 2018, 17:42

      Дурят нашего брата!)))

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