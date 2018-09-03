Глушаков: «Жиго – настоящая мощь в обороне. Это огромная потеря для «Спартака»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков выразил поддержку защитнику команды Самуэлю Жиго, который получил серьезную травму.

«Жиго – настоящая мощь в обороне! Это огромная потеря для команды. Дружище, мы с тобой.

Искренне верю, что ты вернешься еще сильнее. Во втором круге на тебя рассчитываем!» – написал Глушаков в инстаграме.

В матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) француз повредил крестообразные связки колена и выбыл на полгода.