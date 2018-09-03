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    Глушаков: «Жиго – настоящая мощь в обороне. Это огромная потеря для «Спартака»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков выразил поддержку защитнику команды Самуэлю Жиго, который получил серьезную травму.

    «Жиго – настоящая мощь в обороне! Это огромная потеря для команды. Дружище, мы с тобой.

    Искренне верю, что ты вернешься еще сильнее. Во втором круге на тебя рассчитываем!» – написал Глушаков в инстаграме.

    В матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) француз повредил крестообразные связки колена и выбыл на полгода.

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    Источник: Instagram

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    03.09.2018 13:11
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 12:23

      Конечно потеря. Хотелось бы знать причины возникновения этих травм и что делается для того что бы избежать подобных травм? Здоровья Самузль.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 3 сентября 2018, 16:46

      Кресты как насморк стали !!! Что происходит ???

      6
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      ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > KLIM777 3 сентября 2018, 18:12

      Как происходит , я и сам знаю -- у самого лавсанопластика ! Думаю надо больше внимания уделять РАСТЯЖКЕ !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 3 сентября 2018, 16:41

      Дзюба в травме не виновен.
      Жиго сам не сумел скоординировать движение.
      Было небольшое соприкосновение, но оно не тянуло на травму.
      Травма случилась, потому что Жиго не сумел правильно скоординировать движение при соприкосновении.
      Команды играли ГРУБО, но эта грубость к травмам не привела.
      А Жиго, на ровном месте, получил КРЕСТЫ по своей вине!
      Его в Спартаке физически ПЕРЕГРУЗИЛИ и как результат - малейшее соприкосновение, раскоординация движения и вот вам травма КРЕСТОВ!
      В Спартаке РЕЦИДИВ физической ПЕРЕНАКАЧКИ игроков!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 3 сентября 2018, 15:28

      опять до весны

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 сентября 2018, 15:05

      жаль очень жаль такого защитника терять жаль что я не волшебник вернул бы парня на след. матч и не только его. Здоровья тебе Жиго!

      4
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      Рейтинг: +24272

      DOCTOR PENALTY 3 сентября 2018, 14:23

      Выздоравливай! Будем ждать с нетерпением!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 3 сентября 2018, 14:20

      да жесть, в защите потеря, в атаке потеря.....

      2
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 3 сентября 2018, 14:14

      Жиго действительно надолго выбыл, это потеря, еще какая потеря для СПАРТАКА!!

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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 3 сентября 2018, 13:51

      Почему каждый раз, **** каждый раз приходит крутой защитник и оборона начинает выглядеть мощно, и он к херам ломается сразу???? То же самое было и когда купили Боккети!!!

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Вахахахаха 3 сентября 2018, 14:15

      Сорри.
      - случайность.
      А по написанному полностью согласен.
      Прям злой рок какой то.

      4
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 3 сентября 2018, 13:30

      Что то за последние 2 года очень много крестов!

      3
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