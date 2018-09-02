Агуэро побывал на Гран-при Италии Формулы-1 и сфотографировался с Росбергом

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро посетил этап Формулы-1 Гран-при Италии, который проходит сегодня в Монце.

Футболист сфотографировался с такими известными гонщиками, как завершивший карьеру двукратный чемпион Нико Росберг, и Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».

В субботу, 1 сентября, Агуэро принял участие в матче четвертого тура АПЛ с «Ньюкаслом» (2:1), в котором отметился голевой передачей.