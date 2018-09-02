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    Агуэро побывал на Гран-при Италии Формулы-1 и сфотографировался с Росбергом

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро посетил этап Формулы-1 Гран-при Италии, который проходит сегодня в Монце.

    Футболист сфотографировался с такими известными гонщиками, как завершивший карьеру двукратный чемпион Нико Росберг, и Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».

    В субботу, 1 сентября, Агуэро принял участие в матче четвертого тура АПЛ с «Ньюкаслом» (2:1), в котором отметился голевой передачей.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    02.09.2018 17:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 22:06

      Приятная компания.

      2
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 2 сентября 2018, 18:41

      Вообще-то Росберг 1 раз был чемпионом - бомбардир, такой бомбардир...

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