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«Спартак» – о матче с «Зенитом»: «Мы приехали за победой!»

2 сентября 2018, 13:56
26

«Спартак» обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду в выездном матче шестого тура РПЛ с «Зенитом».

«Друзья, ваша поддержка придает нам силу в каждой игре! Сегодня огонь красно-белых сердец особенно важен!

Мы приехали за победой! Вперед, Спартак!» – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Встреча «Зенит» – «Спартак» состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (26)
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RotBerg
1535886285
Уже приготовились ныть про судейство?) шесть лет назад мясные выигрывали в Питере) а сколько раз по пять проглатывали...) надо продолжать традиции!
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за Зенит 92
1535886524
Севастополь за зенит!
Ответить
Добрый Бобер
1535886594
Сегодня Питер должен стать Красно-белым!
Ответить
hevbn 28
1535887324
Не волнуйтесь за нами (болельщиками) дело не станет , хоть и с чисто турнирной точки зрения ничья Спартак может и устроит , но победить конечно очень хочется .Даже интересно это понимание , что ничья не будет таким уж плохим результатом ,как может повлиять на команду с одной стороны это плюс , что при равном счёте можно быть спокойным и играть в то что называется в свой футбол , и ловить Зенит на контратаках , но с другой стороны слишком оборонительная игра тоже будет вызывать вопросы , но думаю что этого не будет , потому что Спартак и так критикуют за не очень яркий футбол , а тут ещё такой матч . Думаю Каррера захочет заткнуть всех критиков этим матчем .Хочется пожелать Спартаку показать хорошую игру , но конечно и про результат тоже нельзя забывать .
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ЮНик
1535887717
За "Зенитом" - "Газпром" с его многими миллиардами денежных бумажек, за "Спартаком" в России - много миллионов горячих сердец, бескорыстно преданных ему. Газ с нефтью отсасываются до конца, деньги обесцениваются, а любовь -это НАВСЕГДА! Вперёд, "Спартак", вперёд!!!
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Мары
1535888271
Зинаида думает , что сегодняшний год это калька прошлого ? Миллионы болельщиков и клуб Спартак с этим не согласны. Да будет бой по правилам.
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andrej-lucevich
1535888554
что бы вы ни говорили, а сегодня Зенит выйдет победителем в настоящем красивом противостоянии двух столиц!!! даже не вопрос!!! вперед, Зенитушка!!!
Ответить
zigbert
1535891201
Обязательно поддержим команду.
Ответить
Krossmen73
1535891218
Слова и настрой радуют.Теперь игрой докажите что слова и дело не расходятся!Удачи Спартак!!!Красивой и честной всем игры!
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OfaZavr
1535898910
о поддержке не беспокойтесь главное на поле сделайте все возможное для классной игры и результата.
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