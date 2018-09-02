«Спартак» – о матче с «Зенитом»: «Мы приехали за победой!»

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«Спартак» обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду в выездном матче шестого тура РПЛ с «Зенитом».
«Друзья, ваша поддержка придает нам силу в каждой игре! Сегодня огонь красно-белых сердец особенно важен!
Мы приехали за победой! Вперед, Спартак!» – говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Встреча «Зенит» – «Спартак» состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 2 сентября 2018 г.