«Спартак» – о матче с «Зенитом»: «Мы приехали за победой!»

«Спартак» обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду в выездном матче шестого тура РПЛ с «Зенитом».

«Друзья, ваша поддержка придает нам силу в каждой игре! Сегодня огонь красно-белых сердец особенно важен!

Мы приехали за победой! Вперед, Спартак!» – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Встреча «Зенит» – «Спартак» состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.