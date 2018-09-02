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    «Спартак» – о матче с «Зенитом»: «Мы приехали за победой!»

    «Спартак» обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду в выездном матче шестого тура РПЛ с «Зенитом».

    «Друзья, ваша поддержка придает нам силу в каждой игре! Сегодня огонь красно-белых сердец особенно важен!

    Мы приехали за победой! Вперед, Спартак!» – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

    Встреча «Зенит» – «Спартак» состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: ФК «Спартак»

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    02.09.2018 13:56
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    Комментарии23
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      Рейтинг: -33

      uvarokarim 2 сентября 2018, 18:03

      Хотите прокачать свое тело, сделать его красивым как у спортсменов и моделей ?
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 сентября 2018, 17:35

      о поддержке не беспокойтесь главное на поле сделайте все возможное для классной игры и результата.

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 сентября 2018, 17:32

      Настрой на победу - это половина победы, а вторая кроется в хорошей игре и удаче...удачи Спартачам!!!

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 2 сентября 2018, 16:57

      Игрокам Спартака - Победу нужно завоевать.
      Болельщикам Спартака (некоторым) - Не надо надуваться за весь Севастополь, за всю Россию............, пупок развяжется.

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 2 сентября 2018, 15:26

      Слова и настрой радуют.Теперь игрой докажите что слова и дело не расходятся!Удачи Спартак!!!Красивой и честной всем игры!

      5
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 15:26

      Обязательно поддержим команду.

      7
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      Рейтинг: +24272

      DOCTOR PENALTY 2 сентября 2018, 15:06

      Так и будет! Накормим Питер мясом!!!

      3
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 2 сентября 2018, 14:54

      Ну и ладно. Ну и вперёд!
      Спартак! Народ!

      2
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 2 сентября 2018, 14:42

      что бы вы ни говорили, а сегодня Зенит выйдет победителем в настоящем красивом противостоянии двух столиц!!! даже не вопрос!!! вперед, Зенитушка!!!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 сентября 2018, 14:37

      Зинаида думает , что сегодняшний год это калька прошлого ?
      Миллионы болельщиков и клуб Спартак с этим не согласны.
      Да будет бой по правилам.

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