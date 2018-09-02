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    Бабаев: «Шиманьски и ЦСКА не сказали друг другу «прощай»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев допустил, что клуб в будущем может приобрести полузащитника «Легии» Себастьяна Шиманьски.

    Армейцы хотели купить 19-летнего поляка этим летом и предлагали за него 7 миллионов евро, но это предложение не устроило «Легию».

    «Шиманьски – талантливый молодой футболист, но было мало времени. К тому же финансовые условия выходили на первый план.

    Мы не сказали друг другу «прощай», — отметил Бабаев.

    ЦСКА очень нужен Шиманьски. Продайте, а?

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.09.2018 09:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 2 сентября 2018, 09:50

      А когда он свободным агентом станет? )))

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