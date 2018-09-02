Бабаев: «Шиманьски и ЦСКА не сказали друг другу «прощай»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев допустил, что клуб в будущем может приобрести полузащитника «Легии» Себастьяна Шиманьски.

Армейцы хотели купить 19-летнего поляка этим летом и предлагали за него 7 миллионов евро, но это предложение не устроило «Легию».

«Шиманьски – талантливый молодой футболист, но было мало времени. К тому же финансовые условия выходили на первый план.

Мы не сказали друг другу «прощай», — отметил Бабаев.

ЦСКА очень нужен Шиманьски. Продайте, а?