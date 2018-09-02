Бабаев: «Шиманьски и ЦСКА не сказали друг другу «прощай»

А когда он свободным агентом станет? )))
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев допустил, что клуб в будущем может приобрести полузащитника «Легии» Себастьяна Шиманьски.
Армейцы хотели купить 19-летнего поляка этим летом и предлагали за него 7 миллионов евро, но это предложение не устроило «Легию».
«Шиманьски – талантливый молодой футболист, но было мало времени. К тому же финансовые условия выходили на первый план.
Мы не сказали друг другу «прощай», — отметил Бабаев.
ЦСКА очень нужен Шиманьски. Продайте, а?