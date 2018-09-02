Магнуссон – о травме: «Со мной все в порядке»

Спасибо, что успокоил! Сегодня Хердур в ЦСКА - сильнейший центральный защитник. Это неоспоримо. Дальний пас вообще чуть ли не на уровне Игнашевича!
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон после матча 6-го тура РПЛ против «Урала» (4:0) рассказал о своем состоянии.
«Я немного травмировался и был вынужден покинуть поле, но сейчас со мной всe в порядке. Спасибо всем болельщикам за поддержку», – написал Магнуссон в твиттере.
Магнуссон получил повреждение на 23-й минуте и покинул поле. Вместо него вышел Никита Чернов.