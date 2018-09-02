Магнуссон – о травме: «Со мной все в порядке»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон после матча 6-го тура РПЛ против «Урала» (4:0) рассказал о своем состоянии.

«Я немного травмировался и был вынужден покинуть поле, но сейчас со мной всe в порядке. Спасибо всем болельщикам за поддержку», – написал Магнуссон в твиттере.

Магнуссон получил повреждение на 23-й минуте и покинул поле. Вместо него вышел Никита Чернов.