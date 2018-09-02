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    Магнуссон – о травме: «Со мной все в порядке»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон после матча 6-го тура РПЛ против «Урала» (4:0) рассказал о своем состоянии.

    «Я немного травмировался и был вынужден покинуть поле, но сейчас со мной всe в порядке. Спасибо всем болельщикам за поддержку», – написал Магнуссон в твиттере.

    Магнуссон получил повреждение на 23-й минуте и покинул поле. Вместо него вышел Никита Чернов.

    Источник: Twitter

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    02.09.2018 00:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 сентября 2018, 11:22

      Спасибо, что успокоил! Сегодня Хердур в ЦСКА - сильнейший центральный защитник. Это неоспоримо. Дальний пас вообще чуть ли не на уровне Игнашевича!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 сентября 2018, 10:19

      Вот и отлично, самое главное-здоров! И снова в бой, Хердур!

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 2 сентября 2018, 09:47

      Ну, тогда снова в "бой".

      0
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 2 сентября 2018, 07:30

      здоровья

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 2 сентября 2018, 05:50

      Ну и слава богу

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