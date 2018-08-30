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  • Онопко: «Убежден, ЦСКА на правильном пути. С каждым матчем мы будем становиться сильнее»

Онопко: «Убежден, ЦСКА на правильном пути. С каждым матчем мы будем становиться сильнее»

30 августа 2018, 18:11
1

Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне.

– Убежден, что мы на правильном пути. Все очень хорошо тренируются, а такой труд никогда не пропадает даром. ЦСКА – настоящая семья, ко всем игрокам здесь относятся, как к своим детям. Именно поэтому футболисты, которые к нам приходят, быстро адаптируются. Тот же Влашич, едва появившись в команде, вышел в стартовом составе на матч против «Арсенала».

Испытывали ли мы сомнения? Представьте, нет. Кто-то спросит: как можно все понять по одной тренировке? Но мы знали, что это за игрок, каков его класс, и первое же занятие подтвердило нашу информацию. Важно, что Никола сам очень хотел перейти в ЦСКА, а в личной беседе сразу заявил: «Готов выйти на поле уже в ближайшем матче». Безусловно, ему нужно подтянуть физическую форму, и когда это произойдет, Влашич заиграет еще лучше.

– Каковы другие резервы для усиления игры ЦСКА?

– Каждый футболист может еще прибавить, делать для команды больше. Я уверен, что мы будем улучшать свою игру.

– Скоро армейцев ждет старт в Лиге чемпионов. По-вашему, на какой результат можно рассчитывать в нынешней ситуации?

— Понятно, что там другие скорости, иной уровень сопротивления. Хотя и чемпионат России тоже очень непростой турнир, не случайно он входит в шестерку сильнейших в Европе. Сделаем все возможное, чтобы достойно выступить на европейской арене. Многие наши игроки впервые сыграют в Лиге чемпионов. Чем не стимул проявить себя?

– Можно ли сказать, что этот сезон уйдет на становление новой армейской команды?

– Перед ЦСКА всегда стоят самые серьезные задачи. Разумеется, все прекрасно понимают, что сегодня создается новая команда, а быстро такие вещи не происходят. Сейчас сложно сказать, сколько времени займет этот процесс. Но я уверен, что с каждым матчем мы будем становиться сильнее, и это обязательно отразится на результатах.

После пяти туров ЦСКА набрал шесть очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Онопко Виктор
Комментарии (1)
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Jhon1989
1535644361
Нужны ещё пару новых игроков хотя бы! Сутки остаются до конца трансферов,надеюсь армейцы подпишут ещё кого нибудь!!!
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