Каррера: «Если Еременко не подойдет «Спартаку», он просто покинет команду 1 января»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что клуб ничем не рисковал, подписывая контракт с полузащитником Романом Еременко.

Экс-футболист ЦСКА был дисквалифицирован осенью 2016 года за употребление кокаина. Его отстранение истекает 6 октября. В августе он заключил соглашение с красно-белыми.

– Согласны, что, взяв в команду Романа Еременко, вы пошли в «олл-ин»: если у него не получится, последует жесткая реакция со стороны болельщиков и журналистов?

– Все просто: есть четыре месяца, чтобы понять, может ли Еременко играть и приносить пользу. Готов ли он показывать определенный уровень? Готов ли ментально?

У нас и у него есть эти четыре месяца, чтобы ответить на все вопросы. Если с Романом будет все хорошо – значит, «Спартак» взял хорошего игрока. Если у него не получится, то будет плохо только для него. Окажется, что он не в состоянии показывать нужный уровень.

– В какой роли вы видите Романа в команде?

– Он играет центрального полузащитника. Одного из трех.

– Если Еременко вам не подойдет, он просто покинет команду 1 января?

– Да.

– Вы общались с Леонидом Федуном перед тем, как подписать контракт с Еременко?

– Конечно. Роман был и остается одним из любимых игроков президента, я уже говорил об этом.