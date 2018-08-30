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  • Каррера: «Если Еременко не подойдет «Спартаку», он просто покинет команду 1 января»

Каррера: «Если Еременко не подойдет «Спартаку», он просто покинет команду 1 января»

30 августа 2018, 17:57
7

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что клуб ничем не рисковал, подписывая контракт с полузащитником Романом Еременко.

Экс-футболист ЦСКА был дисквалифицирован осенью 2016 года за употребление кокаина. Его отстранение истекает 6 октября. В августе он заключил соглашение с красно-белыми.

– Согласны, что, взяв в команду Романа Еременко, вы пошли в «олл-ин»: если у него не получится, последует жесткая реакция со стороны болельщиков и журналистов?

– Все просто: есть четыре месяца, чтобы понять, может ли Еременко играть и приносить пользу. Готов ли он показывать определенный уровень? Готов ли ментально?

У нас и у него есть эти четыре месяца, чтобы ответить на все вопросы. Если с Романом будет все хорошо – значит, «Спартак» взял хорошего игрока. Если у него не получится, то будет плохо только для него. Окажется, что он не в состоянии показывать нужный уровень.

– В какой роли вы видите Романа в команде?

– Он играет центрального полузащитника. Одного из трех.

– Если Еременко вам не подойдет, он просто покинет команду 1 января?

– Да.

– Вы общались с Леонидом Федуном перед тем, как подписать контракт с Еременко?

– Конечно. Роман был и остается одним из любимых игроков президента, я уже говорил об этом.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Еременко Роман Каррера Массимо
Комментарии (7)
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bset
1535641411
Ждем возвращения зимой в ЦСКА. Только зарплата уже будет ниже той, что предлагали летом.
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Мары
1535641809
А ход то почти гениальный. Ни копейки не заплатили , а получили потенциально сильного игрока. Мои аплодисменты.
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OfaZavr
1535644514
если так посмотреть на ситуацию то получается очень даже хорошо)
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zigbert
1535713754
Никто ничего не потеряет.
Ответить
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