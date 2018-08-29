Капитан «Ньюкасла» подрался с нападающим команды накануне матча с «Челси»

Капитан «Ньюкасла» Джамал Ласселлс и нападающий Мэтт Ритчи устроили яростную перепалку накануне матча третьего тура АПЛ с «Челси» (1:2).

Ритчи предъявил претензии Ласселлсу на тренировке в конце прошлой недели после того, как капитан выразил недовольство решением главного тренера Рафаэля Бенитеса сыграть с «Челси» в пять защитников.

Ричи сказал игрокам: «Просто продолжайте, даже если вам это не нравится. Это выбор тренера». После они поссорились на поле, но их потасовка оказалась незавершенной. Стычка вновь разгорелась и Ласселлс отправился вслед за Ричи в раздевалку, где между ними произошла драка.

Бенитес был в другой комнате во время инцидента, но вскоре он вышел вместе с обоими игроками, которые пожали друг другу руки.