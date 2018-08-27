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  • Кобелев: «Зенит» и «Спартак» – главные претенденты на победу в РПЛ»

Кобелев: «Зенит» и «Спартак» – главные претенденты на победу в РПЛ»

27 августа 2018, 14:11
11

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев рассказал, кто, по его мнению, будет бороться за золотые медали РПЛ в нынешнем сезоне.

«Весь чемпионат России еще впереди, но на сегодняшний день, после пяти прошедших туров «Зенит» и «Спартак» выглядят сильнее остальных команд. Но судя по тому, как клубы укомплектованы, в первую очередь они и будут главными претендентами на победу в чемпионате страны.

Думаю, что только две команды при определенном стечении обстоятельств могут вмешаться в борьбу за первое место. Это «Локомотив», а также ЦСКА, если выровняет игру и еще кем-нибудь усилится. С остальными командами разрыв довольно большой. И меня на старте огорчает игра «Краснодара», – сказал Кобелев.

«Зенит» набрал 15 очков в первых пяти турах. В активе «Спартака» 13 баллов. В воскресенье, 2 сентября, команды проведут очный матч в Санкт-Петербурге.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кобелев Андрей
Комментарии (11)
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серега кашин
1535370935
ну ну в прошлом зенит тоже был фаворитом
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VVM1964
1535370991
Сегодня , что день прогнозиста ?
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Мары
1535374839
Ещё один и туда же.А вроде мужик то грамотный.Может чего знает ?
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erma
1535381303
Капитан Очевидность.
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vasminov
1535383675
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал------ http://cutter.li/bTF5Xp
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OfaZavr
1535386096
еще один... прогнозист.
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Полная Канистра
1535454717
зенит ещё с сильными командами не играл обыгрывал слабеньких по составу поэтому и в лидерах пока а Спартак уже с 4 и анжи тоже не подарок сыграл на пределе это значит что всё у зени впереди . Очная встреча даст кто есть кто
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