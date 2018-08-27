Кобелев: «Зенит» и «Спартак» – главные претенденты на победу в РПЛ»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев рассказал, кто, по его мнению, будет бороться за золотые медали РПЛ в нынешнем сезоне.

«Весь чемпионат России еще впереди, но на сегодняшний день, после пяти прошедших туров «Зенит» и «Спартак» выглядят сильнее остальных команд. Но судя по тому, как клубы укомплектованы, в первую очередь они и будут главными претендентами на победу в чемпионате страны.

Думаю, что только две команды при определенном стечении обстоятельств могут вмешаться в борьбу за первое место. Это «Локомотив», а также ЦСКА, если выровняет игру и еще кем-нибудь усилится. С остальными командами разрыв довольно большой. И меня на старте огорчает игра «Краснодара», – сказал Кобелев.

«Зенит» набрал 15 очков в первых пяти турах. В активе «Спартака» 13 баллов. В воскресенье, 2 сентября, команды проведут очный матч в Санкт-Петербурге.