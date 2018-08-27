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  • «ПСЖ» готов пожаловаться на «Барселону» в ФИФА из-за переговоров каталонцев с Рабьо

«ПСЖ» готов пожаловаться на «Барселону» в ФИФА из-за переговоров каталонцев с Рабьо

27 августа 2018, 13:59
5

«ПСЖ» недоволен действиями «Барселоны» в отношении полузащитника Адриана Рабьо.

Парижане предупредили предупредил каталонский клуб, что может обратиться в ФИФА из-за их переговоров с 23-летним футболистом.

«ПСЖ» считает, что «Барселона» напрямую контактировала с агентами француза, чего не имела права делать без разрешения парижан, поскольку до конца контракта хавбека осталось более шести месяцев.

Данная позиция «ПСЖ» вызвала удивление у руководства «Барселоны», которое считают, что французский клуб аналогичным образом пытается контактировать с полузащитником Иваном Ракитичем. Кроме того, в стане сине-гранатовых заявили, что клубные руководители поставили «ПСЖ» в известность об интересе к Рабьо.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Рабьо Адриан
Комментарии (5)
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серега кашин
1535368432
этим то что ныть сами должны были давно из лч исключены
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Патронташ
1535372144
И это после Неймара...Вот клоуны!
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Cules2013
1535375563
ПСЖ всё неймётся. Сами главные махинаторы в Европе, но им все вокруг виноваты, почему-то. Ну а Барселона для ПСЖ как тряпка тореадора для быка.
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vasminov
1535383723
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OfaZavr
1535386223
вот дела то. и одни и другие действует не совсем честными способами да еще и обвиняют друг друга)
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