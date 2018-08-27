«ПСЖ» готов пожаловаться на «Барселону» в ФИФА из-за переговоров каталонцев с Рабьо

«ПСЖ» недоволен действиями «Барселоны» в отношении полузащитника Адриана Рабьо.

Парижане предупредили предупредил каталонский клуб, что может обратиться в ФИФА из-за их переговоров с 23-летним футболистом.

«ПСЖ» считает, что «Барселона» напрямую контактировала с агентами француза, чего не имела права делать без разрешения парижан, поскольку до конца контракта хавбека осталось более шести месяцев.

Данная позиция «ПСЖ» вызвала удивление у руководства «Барселоны», которое считают, что французский клуб аналогичным образом пытается контактировать с полузащитником Иваном Ракитичем. Кроме того, в стане сине-гранатовых заявили, что клубные руководители поставили «ПСЖ» в известность об интересе к Рабьо.