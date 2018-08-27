Бенитес – о пенальти в матче с «Челси»: «Нарушение было очень сомнительным»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес не считает, что его команда испытывает проблемы в текущем сезоне. После трех туров команда занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.

«Нарушение, после которого назначили пенальти в пользу «Челси», было очень сомнительным.

Мы потеряли шестерых игроков, в том числе Шелви, но все же проделали хорошую работу. Жаль, что проиграли. Мы показали, что не зря финишировали в прошлом сезоне десятыми. Мы не ошибались в принятии решений.

Не думаю, что у нас есть какие-то проблемы. Да, есть травмированные. С этим нам предстоит что-то сделать», – сказал Бенитес.

Матч третьего тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» – «Челси» завершился со счетом 1:2.