Азар вышел на третье место по голам в истории «Челси». Лидируют Лэмпард и Дрогба

Накануне состоялся матч третьего тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:1.

Полузащитник «Челси» Эден Азар отличился в этой встрече забитым голом с пенальти. Для бельгийского легионера он стал 70-м в составе лондонцев. Это позволило ему выйти на третье место в истории клуба, обогнав Джимми Флойда Хассельбайнка (69 голов).

Лидируют по этому показателю Фрэнк Лэмпард (147) и Дидье Дрогба (104).