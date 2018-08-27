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    Азар вышел на третье место по голам в истории «Челси». Лидируют Лэмпард и Дрогба

    Накануне состоялся матч третьего тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:1.

    Полузащитник «Челси» Эден Азар отличился в этой встрече забитым голом с пенальти. Для бельгийского легионера он стал 70-м в составе лондонцев. Это позволило ему выйти на третье место в истории клуба, обогнав Джимми Флойда Хассельбайнка (69 голов).

    Лидируют по этому показателю Фрэнк Лэмпард (147) и Дидье Дрогба (104).

    Источник: Opta

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    27.08.2018 06:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 27 августа 2018, 10:15

      молодец, но до лидеров в этом рейтинге вряд ли дотянется. если только всю карьеру оставшуюся решит в Челси провести тогда может получиться)

      3
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      Рейтинг: +844

      lejnin 27 августа 2018, 10:09

      С учётом того, что в современном мире редко бывают случаи, когда хороший футболист играет почти всю карьеру в одном клубе, думаю, что Азар не выйдет даже на второе место...но тем не менее, результат впечатляет конечно

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 27 августа 2018, 08:51

      Не знал, что Лэмпард так много забивал, получается что 1 гол на 3 игры. 0_0

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