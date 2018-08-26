Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ против «Анжи» (2:1).

«Провели хороший второй тайм, создали много моментов, показали свой лучший футбол в сезоне. Важно, что одержали вторую победу подряд. Дальше все будет лучше. Работы много, нужно прибавлять, но мы на правильном пути. Наша цель на сезон – чемпионство», – сказал Крыховяк.

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