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    Крыховяк: «Цель «Локомотива» – чемпионство»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ против «Анжи» (2:1).

    «Провели хороший второй тайм, создали много моментов, показали свой лучший футбол в сезоне. Важно, что одержали вторую победу подряд. Дальше все будет лучше. Работы много, нужно прибавлять, но мы на правильном пути. Наша цель на сезон – чемпионство», – сказал Крыховяк.

    Смолов забил первый гол за «Локомотив»

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.08.2018 22:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 13:32

      Защитить чемпионство гораздо трудней чем завоевать его. Но цели всегда надо ставить высокие.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 27 августа 2018, 09:49

      высокие и большие цели ставить это конечно хорошо, но впереди еще много сложностей через которые пройти будет непросто и в начале сезона про чемпионство не должно быть и речи. особенно пока игра и результат часто хромают у Локо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 27 августа 2018, 06:06

      С таким то стартом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      Axe111 27 августа 2018, 05:45

      Жаль его

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1236

      омск55 27 августа 2018, 04:07

      Только не в этом сезоне

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 27 августа 2018, 01:22

      5-6 место - потолок

      -1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 26 августа 2018, 22:53

      Если сегодня показали свой лучший матч в сезоне, то о чемпионстве с такой игрой не стоит и думать. Где вам набрать пятнадцать Анжи для борьбы за первое место?

      3
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      Рейтинг: +24272

      DOCTOR PENALTY 26 августа 2018, 22:32

      Очень прилично сегодня выглядел. Мяч хорошо держал, не боялся идти в борьбу, в обыгрыш.

      1
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