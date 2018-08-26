Пеллегрини – о поражении от «Арсенала»: «По сравнению с прошлыми матчами «Вест Хэм» прогрессирует»

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражение в матче третьего тура АПЛ против «Арсенала» (1:3). Команда чилийца открыла счет, но проиграла.

«В определенные моменты мы доминировали. Исход встречи решил автогол, нам не повезло. При этом по сравнению с прошлыми матчами мы продвинулись вперед. Мы идем в верном направлении», – считает тренер.

«Вест Хэм» идет на последнем месте АПЛ.