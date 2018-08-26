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    Пеллегрини – о поражении от «Арсенала»: «По сравнению с прошлыми матчами «Вест Хэм» прогрессирует»

    Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражение в матче третьего тура АПЛ против «Арсенала» (1:3). Команда чилийца открыла счет, но проиграла.

    «В определенные моменты мы доминировали. Исход встречи решил автогол, нам не повезло. При этом по сравнению с прошлыми матчами мы продвинулись вперед. Мы идем в верном направлении», – считает тренер.

    «Вест Хэм» идет на последнем месте АПЛ.

    Источник: Skysports

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    26.08.2018 10:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 августа 2018, 10:50

      В АПЛ не мало команд которые могут надрать задницу лидерам английского футбола. Там мало проходных играх в которых можно и не напрягаться.

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