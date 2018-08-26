Бускетс: «Печально, что в лучшей лиге мира приходится играть на таком газоне»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс раскритиковал качество газона на матче второго тура Примеры против «Вальядолида» (1:0). Игрок считает ситуацию неприемлемой.

«Печально, что в лучшей лиге мира приходится выступать в таких условиях. Играть было невозможно. Поле очень плохое», – сказал хавбек.

«Барселона» подаст жалобу.