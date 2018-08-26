Бускетс: «Печально, что в лучшей лиге мира приходится играть на таком газоне»

народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано!!!!!!!! --- http://urlcut.ru/press
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс раскритиковал качество газона на матче второго тура Примеры против «Вальядолида» (1:0). Игрок считает ситуацию неприемлемой.
«Печально, что в лучшей лиге мира приходится выступать в таких условиях. Играть было невозможно. Поле очень плохое», – сказал хавбек.
«Барселона» подаст жалобу.