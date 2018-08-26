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    Бускетс: «Печально, что в лучшей лиге мира приходится играть на таком газоне»

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс раскритиковал качество газона на матче второго тура Примеры против «Вальядолида» (1:0). Игрок считает ситуацию неприемлемой.

    «Печально, что в лучшей лиге мира приходится выступать в таких условиях. Играть было невозможно. Поле очень плохое», – сказал хавбек.

    «Барселона» подаст жалобу.

    Источник: Marca

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    26.08.2018 10:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -10

      yyunazarov 26 августа 2018, 13:15

      народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано!!!!!!!! --- http://urlcut.ru/press

      -1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 26 августа 2018, 12:23

      какая лучшая лига, вы же не в ФНЛ играете

      2
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 26 августа 2018, 12:05

      РПЛ лучшая)))))) или мы не о коррупции?)))

      0
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 26 августа 2018, 11:56

      Лучшая лига? Да ну на...

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 26 августа 2018, 11:30

      Он не сказал самая сильная или мощная и тд. Это конечно АПЛ, а вот лучшая это Ла Лига, почему!? Последние 9 суперкубка УЕФА взяли 9 испанских клубов) последние Лиги Чемпионов Испаниские клубы да и Лига Европы тоже) так кто лучший? По мне так трофеи решают кто лучший а не то что у вас в Лиге борьба и тд. А в Европе против тех же Атлетико Барсы и Реала они никакие.. Так о чём речь? По физической силе да, по борьбе да АПЛ без сомнений!

      1
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      Рейтинг: +63

      Nurik Ponsuato 26 августа 2018, 10:53

      Разве Вальядолид из АПЛ

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Nurik Ponsuato 26 августа 2018, 11:41

      из МЛС)))

      1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 26 августа 2018, 10:26

      не знаю кому как, а я считаю лучшей лигой мира - АПЛ!!!

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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 26 августа 2018, 10:18

      лучшая лига мира АПЛ!!

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