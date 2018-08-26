Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В Белоруссии состоится концерт в честь Крооса. Игрок может посетить мероприятие

    Пианист из Белоруссии Юрий Блинов написал музыкальное произведение в честь полузащитника «Реала» Тони Крооса. В скором времени состоится концерт, который будет называться Concerto-Krooso.

    «Ситуация довольно сложная. Вся Германия долгое время была в шоке от выступления своей команды на чемпионате мира. Примерно месяц от немецкой стороны не было никаких известий. Только сейчас потихоньку возобновляем переговоры.

    Даже отец Тони Крооса – известный немецкий тренер Роланд Кроос — подключился к этому процессу. По возможности он бы тоже хотел приехать в Минск на концерт. Скажу так: как только станет известна конкретная дата, я об этом моментально сообщу.

    Личный разговор с Кроосом? Пока не было, мы с ним перекинулись парой сообщений в «Фейсбуке». Самое сложное – найти дату, которая устроила бы всех. Все стороны согласны, но должно совпасть расписание Тони, моe, дирижера, оркестра и концертного зала. Задача непростая, но я совершенно уверен, что в недалеком времени мы еe решим», – приводит слова Блинова by.tribuna.com.

    Ниже можно увидеть фрагмент концерта.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.08.2018 09:51
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 26 августа 2018, 14:02

      Че?) В беларуси ? концерт Кроссу?) зайду попозже, перечитаю новость, пока что-то не то)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24271

      DOCTOR PENALTY 26 августа 2018, 12:58

      Напускали туману...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 26 августа 2018, 12:55

      Ну понравился Юрке Кросик, тем более Роналду скорее всего уже занят, по этому выбрал более доступного.
      Хотя, надеюсь, произведение будет такого характера, что с легкостью, меняя имя можно будет посвятить любому футболисту (как поздравления с днем рождения).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 26 августа 2018, 10:11

      А че именно кроосу?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11