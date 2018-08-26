В Белоруссии состоится концерт в честь Крооса. Игрок может посетить мероприятие

Пианист из Белоруссии Юрий Блинов написал музыкальное произведение в честь полузащитника «Реала» Тони Крооса. В скором времени состоится концерт, который будет называться Concerto-Krooso.

«Ситуация довольно сложная. Вся Германия долгое время была в шоке от выступления своей команды на чемпионате мира. Примерно месяц от немецкой стороны не было никаких известий. Только сейчас потихоньку возобновляем переговоры.

Даже отец Тони Крооса – известный немецкий тренер Роланд Кроос — подключился к этому процессу. По возможности он бы тоже хотел приехать в Минск на концерт. Скажу так: как только станет известна конкретная дата, я об этом моментально сообщу.

Личный разговор с Кроосом? Пока не было, мы с ним перекинулись парой сообщений в «Фейсбуке». Самое сложное – найти дату, которая устроила бы всех. Все стороны согласны, но должно совпасть расписание Тони, моe, дирижера, оркестра и концертного зала. Задача непростая, но я совершенно уверен, что в недалеком времени мы еe решим», – приводит слова Блинова by.tribuna.com.

Ниже можно увидеть фрагмент концерта.