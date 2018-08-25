Эмери: «Три очка – это важно. Но очевидно, что нам нужно улучшать игру»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 3-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:1).

«Три очка – это важно. Я увидел много положительного в игре сегодня, но многое нужно улучшать.

Очевидно, что нам нужно улучшать игру. Победа придает уверенности игрокам. В первом тайме нам нужно было спокойствие. Футболисты доказали каждому болельщику, что они хотят и могут пойти вперед во втором тайме и выиграть», – сказал Эмири.