Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эмери: «Три очка – это важно. Но очевидно, что нам нужно улучшать игру»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 3-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:1).

    «Три очка – это важно. Я увидел много положительного в игре сегодня, но многое нужно улучшать.

    Очевидно, что нам нужно улучшать игру. Победа придает уверенности игрокам. В первом тайме нам нужно было спокойствие. Футболисты доказали каждому болельщику, что они хотят и могут пойти вперед во втором тайме и выиграть», – сказал Эмири.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2018 20:20
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -24

      viktorssuslov 25 августа 2018, 23:53

      Хотите прокачать свое тело, сделать его красивым как у спортсменов и моделей ?
      Уникальный способ миостимуляции позволяет это сделать без занятия спортом и диет, без таблеток и чудо препаратов. Уже через 2 недели вы уберете живот и подкачаете пресс, подкачаете руки, ноги и спину, а так же скинете пару килограмм и ничего делать вам не придется. Сам был в шоке пока не попробовал, весь процесс и результаты читайте у меня в блоге --- https://piar.life/blog

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 22:42

      Вот и улучшай господин Эмери.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      Hansson 25 августа 2018, 20:38

      Мне кажется в заголовке ошибка

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11