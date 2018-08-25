«Тоттенхэм» не может договориться о новом контракте с Эриксеном. Игрок хочет получать не меньше Кейна

«Тоттенхэм» не может договориться о продлении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном.

Датчанина не устраивают условия соглашения, которое ему предлагает руководство «шпор».

Хавбек желает зарабатывать в лондонском клубе не меньше Гарри Кейна. Англичанин получает около 300 тысяч фунтов в неделю.

Действующий контракт Эриксена в «Тоттенхэме» рассчитан до лета 2020 года. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «ПСЖ» и «Реала».