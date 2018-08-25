«Тоттенхэм» не может договориться о новом контракте с Эриксеном. Игрок хочет получать не меньше Кейна

Эриксен не менее важен для Тоттенхэма чем Кеин, конечно просит многовато но думаю клуб и игрок договорятся.
«Тоттенхэм» не может договориться о продлении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном.
Датчанина не устраивают условия соглашения, которое ему предлагает руководство «шпор».
Хавбек желает зарабатывать в лондонском клубе не меньше Гарри Кейна. Англичанин получает около 300 тысяч фунтов в неделю.
Действующий контракт Эриксена в «Тоттенхэме» рассчитан до лета 2020 года. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «ПСЖ» и «Реала».