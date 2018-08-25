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    «Тоттенхэм» не может договориться о новом контракте с Эриксеном. Игрок хочет получать не меньше Кейна

    «Тоттенхэм» не может договориться о продлении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном.

    Датчанина не устраивают условия соглашения, которое ему предлагает руководство «шпор».

    Хавбек желает зарабатывать в лондонском клубе не меньше Гарри Кейна. Англичанин получает около 300 тысяч фунтов в неделю.

    Действующий контракт Эриксена в «Тоттенхэме» рассчитан до лета 2020 года. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «ПСЖ» и «Реала».

    Источник: Daily Mail

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    25.08.2018 10:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 10:22

      Эриксен не менее важен для Тоттенхэма чем Кеин, конечно просит многовато но думаю клуб и игрок договорятся.

      3
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 25 августа 2018, 18:54

      и правильно хочет!Без Эриксона шпорам не бывать в 4!!!

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 11:47

      Это не по нашему Кристиан ,не по "шпоровски".

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 августа 2018, 10:57

      А забивать не меньше Кейна он не хочет ?... Потом и другие подтянутся с такими же хотелками по зарплате.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Fetax 25 августа 2018, 13:14

      Согласен у него другое амплуа, но аппетит по зарплате чрезмерный.

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > Рубик Докоян 25 августа 2018, 13:28

      С таким парнем на поле, Кейн спокойно свои 20+ кладет за сезон, поэтому можно накинуть зп)) Расскажи ты свою историю из жизни, как ты просил или намекал об увеличении своей зарплаты) интересно

      1
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      Рейтинг: +101187

      sv1969 > Рубик Докоян 25 августа 2018, 13:31

      Кристиан не менее значим для Шпор ,а может и более!Не договорятся,так топы его с руками оторвут!

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      Рейтинг: +101187

      sv1969 > Fetax 25 августа 2018, 13:31

      +++++

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Munez89 25 августа 2018, 17:50

      Если я про себя расскажу не поверишь. ))) Я умею зарабатывать с детства ещё школьником и в карты много выигрывал. ))) Студентом имел совокупный доход в 350р в середине 70-х. Этих денег хватало бы с избытком на семью их 4-х человек. С 1988г. помимо основной работы стал халтурить по ночам, сторожа строящуюся школу, потом по разным АТП и т.д. работал на 2-3 работах одновременно. И потом будучи на пенсии также работал в двух местах. Так что как зарабатывать диссертацию напишу. ))) Я работал на окладе, звании и выслуге лет и отказывался от повышения будучи капитаном от подполковничьей должности в своё время. Он же просит троекратно ему увеличить зарплату.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > sv1969 25 августа 2018, 17:53

      Кто более клубу ценен они разберутся. На него спрос есть и могут продать за очень большие бабки. Как в своё время продали Модрича "Реалу" так и его могут. Нам-то что до их финансовых аппетитов. Нам они интересны как игроки, а не как миллионеры футбольные.

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      sv1969 > Рубик Докоян 25 августа 2018, 17:56

      Так я вам это и написал!Если мозги про***т ,то может и дешево уйти!
      Пример - Куртуа!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > sv1969 25 августа 2018, 18:33

      Всё может быть. Мы же их внутренней кухни не знаем. Как и что там по раскладу и во взаимоотношении. Посмотрим как будут в дальнейшем развиваться события.

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