Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера: «Эти два года никак не повлияли на Еременко»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о состоянии полузащитника Романа Еременко.

    Финский хавбек был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Срок его отстранения истекает 6 октября.

    – Все больше и больше с командой тренируется Еременко. Как оцените его форму? Видно, что он пропустил много времени?

    – Мне кажется, эти два года на него никак не повлияли! Естественно, ему не хватает игровой практики, но в остальном эти два года на него никак не повлияли.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2018 10:06
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 10:19

      пока есть сомнения, поглядим на него в деле.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 26 августа 2018, 00:25

      Титов в своё время за год безвозвратно деградировал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 августа 2018, 14:48

      Ну рассмешил -- никак не повлияли (2 года) -- всё в том же боевом состоянии !??

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 25 августа 2018, 13:47

      Еременко до сих пор находится в кокакиновом приходе, т.к. не может осознать в какой клуб перешел.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 25 августа 2018, 13:47

      Все еще на снежке?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3959

      Kollljan 25 августа 2018, 13:34

      В смысле не повлияли? Что, всё также кокс в ноздрю втягивает?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 августа 2018, 12:07

      В смысле продолжает употреблять?)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 11:40

      Хорошо если так.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 25 августа 2018, 11:09

      Чё то слабо верится, хотя игра покажет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 25 августа 2018, 10:51

      По игре будет видно.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11