Каррера: «Эти два года никак не повлияли на Еременко»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о состоянии полузащитника Романа Еременко.

Финский хавбек был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Срок его отстранения истекает 6 октября.

– Все больше и больше с командой тренируется Еременко. Как оцените его форму? Видно, что он пропустил много времени?

– Мне кажется, эти два года на него никак не повлияли! Естественно, ему не хватает игровой практики, но в остальном эти два года на него никак не повлияли.