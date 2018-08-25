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Каррера: «Эти два года никак не повлияли на Еременко»

25 августа 2018, 10:06
11

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о состоянии полузащитника Романа Еременко.

Финский хавбек был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Срок его отстранения истекает 6 октября.

– Все больше и больше с командой тренируется Еременко. Как оцените его форму? Видно, что он пропустил много времени?

– Мне кажется, эти два года на него никак не повлияли! Естественно, ему не хватает игровой практики, но в остальном эти два года на него никак не повлияли.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Еременко Роман Каррера Массимо
Комментарии (11)
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нейтральныйкакникто
1535182114
Как принимал кокаин так и принимает?.........Горбатого могила исправит.....
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Mazai-NN
1535183517
По игре будет видно.
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Мары
1535184545
Чё то слабо верится, хотя игра покажет.
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zigbert
1535186453
Хорошо если так.
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mihail200606
1535188078
В смысле продолжает употреблять?)
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Kollljan
1535193299
В смысле не повлияли? Что, всё также кокс в ноздрю втягивает?
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CSKA471
1535194044
Все еще на снежке?
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Dieter Günther Bohlen
1535194059
Еременко до сих пор находится в кокакиновом приходе, т.к. не может осознать в какой клуб перешел.
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Zenmaster
1535197721
Ну рассмешил -- никак не повлияли (2 года) -- всё в том же боевом состоянии !??
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OfaZavr
1535267951
пока есть сомнения, поглядим на него в деле.
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