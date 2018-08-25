«Енисей» может провести первый домашний матч в РПЛ 2 сентября

«Енисей» в ближайшее время может вернуться к проведению домашних матчей на стадионе в Красноярске.

«Реконструкция объекта завершится на два месяца раньше срока. Стадион будет готов к игре «Енисея» против «Арсенала», которая состоится 2 сентября», – сообщил пресс-секретарь Министерства строительства Красноярского края Валерий Пуд.

По информации 1028.fm, в Красноярск в ближайшие дни приедет комиссия РПЛ.

Ранее «Енисей» проводил домашние игры в Тюмени.