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    «Енисей» может провести первый домашний матч в РПЛ 2 сентября

    «Енисей» в ближайшее время может вернуться к проведению домашних матчей на стадионе в Красноярске.

    «Реконструкция объекта завершится на два месяца раньше срока. Стадион будет готов к игре «Енисея» против «Арсенала», которая состоится 2 сентября», – сообщил пресс-секретарь Министерства строительства Красноярского края Валерий Пуд.

    По информации 1028.fm, в Красноярск в ближайшие дни приедет комиссия РПЛ.

    Ранее «Енисей» проводил домашние игры в Тюмени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2018 07:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 25 августа 2018, 17:47

      Хвала богам!Красноярцы дождались!Дома и стены будут лучше помогать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      inpainty2 25 августа 2018, 15:39

      в зал?

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 11:04

      Пора играть на своем стадионе.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 25 августа 2018, 10:46

      Здесь никакие ковры не помогут,будет залетать все что бьем!!!

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 08:54

      Пора бы.

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