Президент «Арсенала»: «Ростов» забил нам не по правилам. Судьи не должны так работать»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев оценил работу судей на матче пятого тура РПЛ между туляками и «Ростовом» (0:1). Функционер считает, что назначенному пенальти предшествовал оффсайд.

«Гол в наши ворота был забит с нарушением правил. В присутствии руководства лиги судьи не должны так работать.

На стадионе собралось 12 тысяч зрителей, все хотели посмотреть хороший футбол, но судейское решение испортило болельщикам настроение», – сказал Аджоев.

Это второе поражение подряд для «Арсенала».