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  • Президент «Арсенала»: «Ростов» забил нам не по правилам. Судьи не должны так работать»

Президент «Арсенала»: «Ростов» забил нам не по правилам. Судьи не должны так работать»

25 августа 2018, 01:18
11

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев оценил работу судей на матче пятого тура РПЛ между туляками и «Ростовом» (0:1). Функционер считает, что назначенному пенальти предшествовал оффсайд.

«Гол в наши ворота был забит с нарушением правил. В присутствии руководства лиги судьи не должны так работать.

На стадионе собралось 12 тысяч зрителей, все хотели посмотреть хороший футбол, но судейское решение испортило болельщикам настроение», – сказал Аджоев.

Это второе поражение подряд для «Арсенала».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Арсенал Ростов Аджоев Гурам
Комментарии (11)
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Мары
1535149753
У меня такое же мнение и какой вал критики я увидел ? Лучше б смолчал.У нас правы сейчас не те кто прав, а те у кого больше прав.
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subbotaspartak
1535159904
Как ты смеешь судей критиковать!. Арестовать!!!
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Фотон
1535164928
Если бы судьи отвечали за свои ошибки деньгами, причем в десятикратном размере, вот это было бы дело.
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zico2205
1535167000
Если бы точно такая же ситуация была бы за его команду- молчал бы как рыба...
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ROSTOV SUPER
1535169951
Играйте сильнее , будьте сильнее и тогда ни какой судья Вам ничего не испортит , а так проще всего искать оправдание своему поражению ! Счет на табло , готовьтесь к следующей игре !
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Рубик Докоян
1535170639
Судейство будет нашей футбольной проблемой всегда. Такова их квалификация и профессионализм. Но и сами футболисты от них не отстают в своём мастерстве и профессионализме. Одни судят малоквалифицированно-- другие так играют...
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Ще Гевара
1535174159
Игры не видел, но за Ростов рад.
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VeniaminS
1535176860
Офсайд просмотрели.
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Shotlandets86
1535178799
Кафешке у Гурама прилетает ответочка от кармы.
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zigbert
1535182405
Здесь все было на тоненького. Боковой судья на мой взгляд занял неправильную позицию.
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