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    Президент «Арсенала»: «Ростов» забил нам не по правилам. Судьи не должны так работать»

    Президент «Арсенала» Гурам Аджоев оценил работу судей на матче пятого тура РПЛ между туляками и «Ростовом» (0:1). Функционер считает, что назначенному пенальти предшествовал оффсайд.

    «Гол в наши ворота был забит с нарушением правил. В присутствии руководства лиги судьи не должны так работать.

    На стадионе собралось 12 тысяч зрителей, все хотели посмотреть хороший футбол, но судейское решение испортило болельщикам настроение», – сказал Аджоев.

    Это второе поражение подряд для «Арсенала».

    Источник: Sport24

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    25.08.2018 01:18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 10:33

      Здесь все было на тоненького. Боковой судья на мой взгляд занял неправильную позицию.

      4
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 25 августа 2018, 09:33

      Кафешке у Гурама прилетает ответочка от кармы.

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 25 августа 2018, 09:01

      Офсайд просмотрели.

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 25 августа 2018, 08:15

      Игры не видел, но за Ростов рад.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 августа 2018, 07:17

      Судейство будет нашей футбольной проблемой всегда. Такова их квалификация и профессионализм. Но и сами футболисты от них не отстают в своём мастерстве и профессионализме. Одни судят малоквалифицированно-- другие так играют...

      3
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 25 августа 2018, 07:05

      Играйте сильнее , будьте сильнее и тогда ни какой судья Вам ничего не испортит , а так проще всего искать оправдание своему поражению ! Счет на табло , готовьтесь к следующей игре !

      4
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 25 августа 2018, 06:16

      Если бы точно такая же ситуация была бы за его команду- молчал бы как рыба...

      6
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 05:42

      Если бы судьи отвечали за свои ошибки деньгами, причем в десятикратном размере, вот это было бы дело.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Фотон 25 августа 2018, 07:18

      Тогда бы играли без судей как во дворе.... )))

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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 25 августа 2018, 04:18

      Как ты смеешь судей критиковать!.
      Арестовать!!!

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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 августа 2018, 01:29

      У меня такое же мнение и какой вал критики я увидел ?
      Лучше б смолчал.У нас правы сейчас не те кто прав, а те у кого больше прав.

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