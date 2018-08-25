Президент «Арсенала»: «Ростов» забил нам не по правилам. Судьи не должны так работать»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев оценил работу судей на матче пятого тура РПЛ между туляками и «Ростовом» (0:1). Функционер считает, что назначенному пенальти предшествовал оффсайд.
«Гол в наши ворота был забит с нарушением правил. В присутствии руководства лиги судьи не должны так работать.
На стадионе собралось 12 тысяч зрителей, все хотели посмотреть хороший футбол, но судейское решение испортило болельщикам настроение», – сказал Аджоев.
Это второе поражение подряд для «Арсенала».
Источник: Sport24