Каррера – о судействе: «В поражениях виновата сама команда, а не арбитры»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча пятого тура РПЛ против «Динамо» прокомментировал тему судейства.

«Я думаю каждый человек в своeм клубе трактует ситуации на своe усмотрение. Я никогда не говорил о судействе и не буду.

Если говорить о нeм, то это давать алиби своей команде. Если команда проигрывает, в этом виновата она сама», – сказал итальянец.

«Краснодар» после игры четвертого тура против красно-белых (0:1) был недоволен судейством.