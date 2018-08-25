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    Каррера – о судействе: «В поражениях виновата сама команда, а не арбитры»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча пятого тура РПЛ против «Динамо» прокомментировал тему судейства.

    «Я думаю каждый человек в своeм клубе трактует ситуации на своe усмотрение. Я никогда не говорил о судействе и не буду.

    Если говорить о нeм, то это давать алиби своей команде. Если команда проигрывает, в этом виновата она сама», – сказал итальянец.

    «Краснодар» после игры четвертого тура против красно-белых (0:1) был недоволен судейством.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.08.2018 00:49
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 25 августа 2018, 12:32

      когда ошибки судей будут приводить к поражению Спартака, тогда и посмотрим, что скажет Каррера!!

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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > belarus-gomel 27 августа 2018, 15:05

      Каррера даже после поражений и судейских ошибок в пользу соперника не говорил ничего о судьях. Как пример матч против Зенита в сезоне 16/17 который Спартак проиграл 4-2.

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 25 августа 2018, 12:15

      Если че, начальников судейского корпуса с Федуном снимаю, а комментировать - не комментирую.

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 10:17

      В том то и отличается Каррера от многих тренеров ,что он никогда не спорит с судьями.

      6
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > zigbert 25 августа 2018, 11:38

      «Судейство бывает разное. Сегодня оно было против нас, но бывает и в нашу пользу."
      После матча с зенитом 4:2 И таких цитат можно выловить тонну.
      Когда ошибки в пользу спартака он молчит, а когда нет, так же критикует.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 августа 2018, 09:50

      Каррера – о судействе: «Когда арбитры помогают, это хорошо!»

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 августа 2018, 09:30

      как всегда все адекватно, честно и в самую точку!

      7
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 25 августа 2018, 09:09

      Все просто, красиво и по делу, учитесь нытики.)))

      5
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 25 августа 2018, 08:19

      Неужели кто-то это сказал? Слова очень правильные на самом деле.

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 25 августа 2018, 08:13

      После слов Массимо Карреры вспоминаются потоки слез у Луческу, плач Манчини, с которыми не сравнится ни один тренер РПЛ, хотя нытиков хватало и в других командах.
      Вот потому, что Каррера никогда не обсуждал действия судей, как бы они не отсудили матч, оппоненты и орут, что чуть ли не все арбитры проспартаковские. А если проанализировать работу судей на спартаковских матчах, то там бывает судейских "косяков" не в пользу красно-белых, не меньше, чем у других.
      Все это говорит не о предвзятости судей, хотя и это случается, а о их квалификации.
      Массимо правильно говорит, что все зависит от команды. Играй так, чтобы судья не мог повлиять на результат, даже при желании.

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      Рейтинг: +2726

      a_who 25 августа 2018, 07:37

      Мужик !

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 25 августа 2018, 07:07

      Судьи всегда ошибались и будут ошибаться! На ЧМ тоже ошибок хватало, не смотря на видеоповторы, но не уто не истерил, как у нас в стране! Либо вводите повторы, или наказывайте за такие вещи которые сделал Краснодар!

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