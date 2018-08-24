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    УЕФА оштрафовал «Спартак» на 31 тысячу

    «Спартак» получил от УЕФА денежный штраф за нарушения, допущенные на матчах отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа. Суммарно россиянам придется заплатить 31 тысячу евро.

    Организация постановила, что во время домашнего матча спартаковские болельщики блокировали лестничные проходы стадиона. Также фанаты красно-белых скандировали нецензурные кричалки.

    По итогам матчей с ПАОКом дальше прошли греки.

    Источник: УЕФА

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    24.08.2018 19:48
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 27 августа 2018, 20:22

      Промесу пенальти мешали пробить,журналистов побили - штрафы ток на Спартак...что касается наказания российских клубов - уефа решает быстро...

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 09:22

      О наказании болельщиков ПАОКа не сказано ни слова.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 августа 2018, 09:04

      ну а как интересно с наказанием для болельщиков ПАОКа? или только у Спартака увидели нарушения.

      3
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 06:05

      Мало.

      0
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      Рейтинг: +452

      тёска 25 августа 2018, 01:43

      СПАРТАК ПОТОМ ПРОЙДЁТЬ ГРЕКОВ,ВСЁРАВНО ИХ ВЫНЕСУТ ИЗ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 августа 2018, 00:33

      Интересно, кто определял кричалки, как цензурные или не цензурные. Инспекторы УЕФА, англичане и французы, или свои завелись переводчики и доносильщики?

      0
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 24 августа 2018, 21:11

      Мало того, что обосрались в ЛЧ, так еще и денег должны) Ну типичные лохи)))

      -3
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      Рейтинг: +1847

      mahan 24 августа 2018, 20:52

      Естественно, кто ж другого ожидал от УЕФА, мы уже привыкли, что во всем везде виноваты русские, только правду не скроешь, раз УЕФА закрыла глаза на все то, что вытворяли болельщики Паока, вы думаете, они в других играх так себя не будут вести, да вы сами себе яму роете, мы то это переживем, а вот вы со-временем заноете.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 августа 2018, 20:35

      Не хочу высказываться об УЕФА, а вот нашим функционерам похоже деньги зря платят, раз не могут довести до верхов нашу позицию.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 августа 2018, 20:10

      вот как они дружно все в Европе живут.Куефа видит только наши нарушения а что они творят ни ни это же наши толерантные заднеприводные правильные человечки. Твари вас давит надо как блох

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