УЕФА оштрафовал «Спартак» на 31 тысячу

«Спартак» получил от УЕФА денежный штраф за нарушения, допущенные на матчах отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа. Суммарно россиянам придется заплатить 31 тысячу евро.

Организация постановила, что во время домашнего матча спартаковские болельщики блокировали лестничные проходы стадиона. Также фанаты красно-белых скандировали нецензурные кричалки.

По итогам матчей с ПАОКом дальше прошли греки.