Джамбулатов: «В матче со «Спартаком» «Анжи» был пусть и не самым современным «автобусом», но вполне качественным «Икарусом»

Вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов поддержал команду на фоне финансовых проблем клуба, которые махачкалинцы испытывают в текущем сезоне.

«Команда бьется, несмотря на все негативные обстоятельства. Да, многое не получается, а в большинстве матчей приходится играть строго от обороны. Но эта тактика неплохо сработала в матче со «Спартаком» (0:1), где выставление «автобуса» в штрафной площади создало проблемы красно-белым. Пусть это был и не самый современный «автобус», но вполне качественный «Икарус».

Уверен, исходя из кадровых возможностей, тренерский штаб найдет способ побороться за успех и в игре с «Локо», – сказал Джамбулатов.

Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Анжи» состоится в воскресенье, 26 августа, в 19:00 по московскому времени.