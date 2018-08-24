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    Джамбулатов: «В матче со «Спартаком» «Анжи» был пусть и не самым современным «автобусом», но вполне качественным «Икарусом»

    Вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов поддержал команду на фоне финансовых проблем клуба, которые махачкалинцы испытывают в текущем сезоне.

    «Команда бьется, несмотря на все негативные обстоятельства. Да, многое не получается, а в большинстве матчей приходится играть строго от обороны. Но эта тактика неплохо сработала в матче со «Спартаком» (0:1), где выставление «автобуса» в штрафной площади создало проблемы красно-белым. Пусть это был и не самый современный «автобус», но вполне качественный «Икарус».

    Уверен, исходя из кадровых возможностей, тренерский штаб найдет способ побороться за успех и в игре с «Локо», – сказал Джамбулатов.

    Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Анжи» состоится в воскресенье, 26 августа, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    24.08.2018 08:42
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 24 августа 2018, 16:03

      Да

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2110

      Bozigit 24 августа 2018, 13:03

      А в игре с Оренбургом, даже на дряхлый пазик не был похож

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