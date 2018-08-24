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    Для граждан Белоруссии могут отменить статус легионеров в чемпионате России

    Министерство спорта России предожило не распространять лимит на легионеров в футболе на граждан Белоруссии.

    Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

    Сейчас в России действует лимит по схеме «6+5», когда на поле могут одновременно находиться не более шести легионеров. Ранее сообщалось, что с сезона-2010/21 лимит изменится.

    Источник: ТАСС

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    24.08.2018 00:46
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 11:33

      Отменять лимит так уж всем. Хотя в Белоруссии есть хорошие игроки , но все таки хочется больше бразильцев.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 09:56

      с одной стороны вроде нормальная идея а с другой если уж отменять то для всех или оставлять все как есть. а то другие скажут чем мы хуже белорусов, не совсем правильно вообщем.

      2
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 24 августа 2018, 09:51

      Беларусь це Европа!

      -1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 24 августа 2018, 09:43

      Лучше уж для выходцев с Африки лимит отменить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 августа 2018, 09:35

      Тут уже 37 летний Калачов в Ростове карьеру потихоньку заканчивать собрался, а тут такой поворот, придется еще пару сезонов от бегать )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 24 августа 2018, 09:19

      что с сезона-2010/21- сезон длиться 11 лет????

      2
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 24 августа 2018, 08:41

      А так же с Узбекистана , Таджикистана и Киргизии ..)) Кто говорит что в России спорт вне политики..

      2
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 24 августа 2018, 08:35

      Давно пора!!!

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 08:15

      Мы едины!!!

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      Рейтинг: +597

      Krd123 24 августа 2018, 08:13

      Отличная новость!

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