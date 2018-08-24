Для граждан Белоруссии могут отменить статус легионеров в чемпионате России

Министерство спорта России предожило не распространять лимит на легионеров в футболе на граждан Белоруссии.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Сейчас в России действует лимит по схеме «6+5», когда на поле могут одновременно находиться не более шести легионеров. Ранее сообщалось, что с сезона-2010/21 лимит изменится.