Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Прядкин: «С сезона-2020/21 лимит в нынешнем виде отменят, будет лимит на заявку»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, как изменится лимит на легионеров в РФПЛ.

    – Не так давно Евгений Гинер сказал, что лимит на легионеров отменят. Есть ли у вас такая информация?

    – На два сезона мы оставляем лимит текущий. А с сезона-2020/21 лимит в нынешнем виде (6+5) отменяется, будет лимит на заявку. Евгений Леонорович это подразумевал.

    Гинер: «Лимит в РФПЛ скоро отменят»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2018 17:46
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 мая 2018, 00:17

      "А с сезона-2020/21" - это надо было еще в 2015 сделать, может даже пару игроков уехало в Европу играть, а не тут жопку в комфорте держать.
      Вот поэтому у Египта есть Салах, а у нас Заболотный.
      Еще бы до 2050/51 дотянули. И еще не удивлюсь, что когда срок подойдут, возьмут и опять передумают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 3 мая 2018, 22:33

      Лимит вообще не нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 21:54

      Не велика разница.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 мая 2018, 19:13

      2 сезона всего то? через 2е через 2е зимы
      и ещё бы в это время ЛУЧШЕ БЫ перешли на сезон //ВЕСНА -ОСЕНЬ//

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 3 мая 2018, 18:57

      спартак-11 бразильцев зенит-11 аргентинцев

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 мая 2018, 18:50

      лучше бы вообще конечно снять всякие ограничения чтобы искусственно ничего не создавать для наших игроков, а так опять получается почти тоже самое только по другому.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 3 мая 2018, 18:44

      Ага, за два года вырастет новое поколение российских футболистов..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu > GoLenaStop 3 мая 2018, 22:50

      Конечно...,ещё жаднее и ещё ленивее...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18893

      Atoniq 3 мая 2018, 18:17

      Лимит на заявку это как, кто-нибудь объясните,а то что-то засомневался я, это очередной шаг к развалу российского футбола или наоборот?…

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Atoniq 3 мая 2018, 18:48

      лимит на заявку значит что ограничение по легионерам будет не на поле а в заявке на сезон команды, планируется разрешить не больше 7-8 легионеров.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18893

      Atoniq > OfaZavr 3 мая 2018, 18:58

      Спс!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > OfaZavr 4 мая 2018, 14:59

      Бредовое решение. В итоге получается что лимита как бы нет, но он есть. Вечно у нас все через одно место делают.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > grroznyi85 4 мая 2018, 18:05

      согласен, вроде и убрали лимит с поля но все равно по сути оставили, у нас через то место к сожалению много где и что делается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 3 мая 2018, 18:15

      Вернётся мутков, и сделает так, как считает нежным ему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 3 мая 2018, 18:15

      Ну и правильно. Самый нормальный лимит, когда 16 русских должны пытаться вытеснить из состава 11 иностранцев. Если не получается - значит недостойны.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > TOMSON 4 мая 2018, 11:32

      У меня нет любимой команды в России. Кроме того - если игроки не заслужили своей игрой выходить на поле - пусть лучше не выходят. Примеров куча, но главный - Заболотный. Зачем этому российскому игроку выходить на поле? Если бы не лимит - бегал бы там условный Вагнер и забивал бы голы.
      А так либо Дзюба либо Болотный в составе

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11