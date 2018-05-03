Прядкин: «С сезона-2020/21 лимит в нынешнем виде отменят, будет лимит на заявку»

"А с сезона-2020/21" - это надо было еще в 2015 сделать, может даже пару игроков уехало в Европу играть, а не тут жопку в комфорте держать.
Вот поэтому у Египта есть Салах, а у нас Заболотный.
Еще бы до 2050/51 дотянули. И еще не удивлюсь, что когда срок подойдут, возьмут и опять передумают.
Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, как изменится лимит на легионеров в РФПЛ.
– Не так давно Евгений Гинер сказал, что лимит на легионеров отменят. Есть ли у вас такая информация?
– На два сезона мы оставляем лимит текущий. А с сезона-2020/21 лимит в нынешнем виде (6+5) отменяется, будет лимит на заявку. Евгений Леонорович это подразумевал.
Гинер: «Лимит в РФПЛ скоро отменят»