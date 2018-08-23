Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-форвард «Челси» Карлтон Коул признан судом банкротом

    Бывший нападающий «Челси», «Астон Виллы» и «Вест Хэма» Карлтон Коул объявлен банкротом лондонским судом.

    «К сожалению, я не знал, что я делал с моими финансами. Все стало ясно лишь в конце моей карьеры. Но было уже поздно, чтобы исправить ситуацию», – заявил Коул.

    Футболист является чемпионом Англии в составе «Челси» в сезоне-2005/06. Всего в АПЛ он провел 15 сезонов.

    Источник: FourFourTwo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2018 11:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 августа 2018, 13:01

      Похоже на то, что пытается скрыть бабло от налогов в оффшорах и мутных бизнесах... Не думаю, что за все 15 лет своей карьеры он ни разу не подбил сальдо с бульдо))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11