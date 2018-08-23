Экс-форвард «Челси» Карлтон Коул признан судом банкротом

Бывший нападающий «Челси», «Астон Виллы» и «Вест Хэма» Карлтон Коул объявлен банкротом лондонским судом.

«К сожалению, я не знал, что я делал с моими финансами. Все стало ясно лишь в конце моей карьеры. Но было уже поздно, чтобы исправить ситуацию», – заявил Коул.

Футболист является чемпионом Англии в составе «Челси» в сезоне-2005/06. Всего в АПЛ он провел 15 сезонов.