Каррагер: «Своей игрой Алисон вселяет уверенность в болельщиков «Ливерпуля»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил приобретение голкипера Алисон этим летом.

«Если бы «Ливерпуль» не приобрел нового голкипера, то не смог бы бороться за первое-второе места в турнирной таблице АПЛ.

Алиссон классно работает с мячом, он уже сделал несколько сэйвов. Своей игрой он вселяет уверенность в болельщиков команды», – заявил Каррагер.

Матч третьего тура АПЛ «Ливерпуль» – «Брайтон» пройдет в субботу, 25 августа, в 19:30 по московскому времени.