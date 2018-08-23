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    Каррагер: «Своей игрой Алисон вселяет уверенность в болельщиков «Ливерпуля»

    Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил приобретение голкипера Алисон этим летом.

    «Если бы «Ливерпуль» не приобрел нового голкипера, то не смог бы бороться за первое-второе места в турнирной таблице АПЛ.

    Алиссон классно работает с мячом, он уже сделал несколько сэйвов. Своей игрой он вселяет уверенность в болельщиков команды», – заявил Каррагер.

    Матч третьего тура АПЛ «Ливерпуль» – «Брайтон» пройдет в субботу, 25 августа, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    23.08.2018 10:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1307

      21082014 23 августа 2018, 17:33

      вселяет не только уверенность,но еще и огромную Надежду,на которую есть очень большие основания.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 августа 2018, 14:47

      от души желаю ливеру стать чемпионом они выходят из спада когда они были в средняках а мы увы пока там и 2 место в прошлом сезоне еще не показатель нет той игры что раньше

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