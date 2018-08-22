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    ЦСКА получил отказ «Гронингена» по трансферу Доана

    Руководство «Гронингена» отказалось продавать ЦСКА полузащитника Рицу Доана. Об этом заявил генеральный директор голландского клуба Ханс Нидланд.

    «Мы могли получить огромные деньги от трансфера Доана, но мы его не отпустим. От ЦСКА было конкретное предложение», – приводит слова Нидланда RTV Noord.

    В прошлом сезоне Доан провел в Эредивизие 29 матчей, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2018 17:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24

      МЯСНОЙ Я 22 августа 2018, 18:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нормальные ни хотят идти в это болото,еврей пару тройку негров притянет с музумбии)))) НА ХАЛЯВУ!!!!! ХА

      -11
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 > МЯСНОЙ Я 22 августа 2018, 20:41

      Твой диагноз типичная свинья!

      8
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > МЯСНОЙ Я 23 августа 2018, 08:28

      Ваше поведение мерзкий расизм!

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 22 августа 2018, 17:58

      Жаль. Классный игрок, молодой. Стал бы новым Хондой. Я бы в Гронингене ещё на Рейса обратил внимание.

      5
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