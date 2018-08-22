ЦСКА получил отказ «Гронингена» по трансферу Доана

Руководство «Гронингена» отказалось продавать ЦСКА полузащитника Рицу Доана. Об этом заявил генеральный директор голландского клуба Ханс Нидланд.

«Мы могли получить огромные деньги от трансфера Доана, но мы его не отпустим. От ЦСКА было конкретное предложение», – приводит слова Нидланда RTV Noord.

В прошлом сезоне Доан провел в Эредивизие 29 матчей, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.