Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Максименко: «Попасть в «Барселону» – мечта. Между Месси и Роналду всегда выберу Месси»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко признался, что однажды хотел бы перейти в «Барселону». При этом 20-летний россиянин подчеркнул, что на данный момент думает только о выступлении за красно-белых.

    «Не думаю ни о какой «Барселоне», вообще не зациклен на этом. Еще раз: да, попасть в «Барселону» — это главная мечта. Я болею за эту команду и между Месси и Роналду всегда выберу Месси.

    Но на данный момент все мои мысли только о «Спартаке». За пять с половиной лет я стал красно-белым полностью, с ног до головы», – отметил Максименко.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2018 13:27
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 13:00

      Успехов тебе Александр. Только свой класс надо показывать на поле а не на бумаге.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 августа 2018, 19:43

      Саша не связывайся с этими писаками молчи и так будет лучше для тебя и для дальнейшей карьеры

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 августа 2018, 18:38

      оставили бы уже молодого в покое, ни к чему лишняя болтовня и отвлечение на совсем не нужные темы.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 22 августа 2018, 18:33

      Who is it mister maksimenko?Подумал Месси...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 22 августа 2018, 16:57

      Успехов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12191

      ВетеR 22 августа 2018, 14:10

      Что то язык развязался, после 4х игр (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > ВетеR 22 августа 2018, 15:44

      очко зажило после тройки паока

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 22 августа 2018, 13:43

      Ну а в итоге окажется в Зените)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24269

      DOCTOR PENALTY 22 августа 2018, 13:38

      Ну вот и подросла замена Дзюбе и Глушакову по самопиару.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11