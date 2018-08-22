Максименко: «Попасть в «Барселону» – мечта. Между Месси и Роналду всегда выберу Месси»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко признался, что однажды хотел бы перейти в «Барселону». При этом 20-летний россиянин подчеркнул, что на данный момент думает только о выступлении за красно-белых.

«Не думаю ни о какой «Барселоне», вообще не зациклен на этом. Еще раз: да, попасть в «Барселону» — это главная мечта. Я болею за эту команду и между Месси и Роналду всегда выберу Месси.

Но на данный момент все мои мысли только о «Спартаке». За пять с половиной лет я стал красно-белым полностью, с ног до головы», – отметил Максименко.