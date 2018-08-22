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  • Максименко: «Попасть в «Барселону» – мечта. Между Месси и Роналду всегда выберу Месси»

Максименко: «Попасть в «Барселону» – мечта. Между Месси и Роналду всегда выберу Месси»

22 августа 2018, 13:27
10

Вратарь «Спартака» Александр Максименко признался, что однажды хотел бы перейти в «Барселону». При этом 20-летний россиянин подчеркнул, что на данный момент думает только о выступлении за красно-белых.

«Не думаю ни о какой «Барселоне», вообще не зациклен на этом. Еще раз: да, попасть в «Барселону» — это главная мечта. Я болею за эту команду и между Месси и Роналду всегда выберу Месси.

Но на данный момент все мои мысли только о «Спартаке». За пять с половиной лет я стал красно-белым полностью, с ног до головы», – отметил Максименко.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Барселона Максименко Александр
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1534934312
Ну вот и подросла замена Дзюбе и Глушакову по самопиару.
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Dieter Günther Bohlen
1534934622
Ну а в итоге окажется в Зените)
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ВетеR
1534936254
Что то язык развязался, после 4х игр (((
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polt
1534946237
Успехов!
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KOLBIS
1534952036
Who is it mister maksimenko?Подумал Месси...
Ответить
OfaZavr
1534952301
оставили бы уже молодого в покое, ни к чему лишняя болтовня и отвлечение на совсем не нужные темы.
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Полная Канистра
1534956223
Саша не связывайся с этими писаками молчи и так будет лучше для тебя и для дальнейшей карьеры
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zigbert
1535018416
Успехов тебе Александр. Только свой класс надо показывать на поле а не на бумаге.
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