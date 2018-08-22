Болт приступил к тренировкам в австралийском клубе

Теперь осталось самое малое - научится забивать голы.
Восьмикратный олимпийский чемпион в беге Усэйн Болт приступил к тренировкам в составе австралийского клуба «Сентрал Кост Маринерс».
Ранее сообщалось, что в составе команды ямайский спринтер пройдет курс тренировок и сможет подписать контракт.
«Клуб дал мне прекрасную возможность, чем я собираюсь воспользоваться. Я готов учиться, готов тренироваться и сделать все возможное», – сказал Болт.
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— Central Coast Mariners (@CCMariners) 21 августа 2018 г.