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    Болт приступил к тренировкам в австралийском клубе

    Восьмикратный олимпийский чемпион в беге Усэйн Болт приступил к тренировкам в составе австралийского клуба «Сентрал Кост Маринерс».

    Ранее сообщалось, что в составе команды ямайский спринтер пройдет курс тренировок и сможет подписать контракт.

    «Клуб дал мне прекрасную возможность, чем я собираюсь воспользоваться. Я готов учиться, готов тренироваться и сделать все возможное», – сказал Болт.

    Источник: Twitter

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    22.08.2018 01:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 11:06

      Теперь осталось самое малое - научится забивать голы.

      2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 22 августа 2018, 10:04

      Беги Форест!!!

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 августа 2018, 09:43

      А как же БД, МЮ, Мамелоди?)))) ржу нимагу, пиарится чел как только может. Через полгода-год, всплывёт где-нибудь в другом месте, в какой-нибудь Индии или Коста-Рике и там будет тренироваться))

      5
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 22 августа 2018, 10:13

      Да, норм, скоро в Грозном квартиру дадут и он без чемоданов, на известных-своих-двоих прибежит)

      2
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      Рейтинг: +267

      Dos_Santos 22 августа 2018, 08:58

      Интересно, он в Фифе 20 будет?)

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      Рейтинг: +37

      Centur10n 22 августа 2018, 08:16

      В анжи приезжай))

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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 22 августа 2018, 07:34

      Могбы в РПЛ заиграть

      3
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