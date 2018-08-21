Клопп: «Салах может играть намного лучше»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен игрой форварда команды Мохамеда Салаха в матче второго тура с «Кристал Пэлас».

«Не хочу говорить об отдельных игроках, но Мохамед Салах может играть намного лучше, это очевидно.

Он принял участие в обоих голах, отдал две передачи. Мы все можем играть намного лучше, как команда», – заявил Клопп.

Матч второго тура АПЛ «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль» завершился со счетом 0:2.