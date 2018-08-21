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    Клопп: «Салах может играть намного лучше»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен игрой форварда команды Мохамеда Салаха в матче второго тура с «Кристал Пэлас».

    «Не хочу говорить об отдельных игроках, но Мохамед Салах может играть намного лучше, это очевидно.

    Он принял участие в обоих голах, отдал две передачи. Мы все можем играть намного лучше, как команда», – заявил Клопп.

    Матч второго тура АПЛ «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль» завершился со счетом 0:2.

    Источник: Goal.com

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    21.08.2018 10:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 21 августа 2018, 16:15

      Это совершенно необходимое условие для свершения больших побед-когда есть куда расти и совершенствоваться.все это в Ливерпуле присутствует и у Салаха,в частности.

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 21 августа 2018, 15:58

      не знал, что зарабатывание пенальти, причем там был левый пеналь, это голевая) салах играл ужасно, с стиле бензема. Мог забить 2 раза минимум, но нет.

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 14:32

      Последствия травмы дает о себе знать.

      3
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 21 августа 2018, 14:26

      Пусть может Салах и может лучше ! Главное чтобы был баланс. Не особо хочу чтобы ман Сити к боксинг дею оформил победу. Надеюсь Красные смогут вести борьбу на равных. А там чем черт не шутит и победить. Я думаю нейтральному болельщику такой расклад понравился бы.

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 21 августа 2018, 11:17

      Салах: "Клопп может тренировать и готовить команду намного лучше" :)))

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 августа 2018, 10:56

      Мы это видели и знаем по прошлому сезону. Дай бог, чтобы он разыгрался.

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