Шевченко: «Свой шанс в «Манчестер Сити» Зинченко обязательно получит»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко получит свой шанс в команде.

– Много вопросов по игре Зинченко в опорной зоне. Довольны его действиями?

– Зинченко может действовать сразу на нескольких позициях, и это его плюс.

– Было много разговоров относительно использования Александра на левом фланге обороны, но в итоге он там так и не сыграл. В середине поля его КПД выше?

– У нас на левом фланге не было дефицита исполнителей, поэтому в сборной Саша на левом фланге защиты не выходил. Еще раз скажу: он универсальный игрок, и время покажет, где мы наиболее эффективно сможем его использовать.

– Летом Зинченко не сменил клуб. Это проблема для сборной Украины? Все-таки игровой практики у Александра нет…

– Я разговаривал весной с Гвардиолой, он утверждал, что видит в Саше перспективу. Это значит, что свой шанс в «Манчестер Сити» Зинченко обязательно получит.