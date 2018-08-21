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    Шевченко: «Свой шанс в «Манчестер Сити» Зинченко обязательно получит»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко получит свой шанс в команде.

    – Много вопросов по игре Зинченко в опорной зоне. Довольны его действиями?

    – Зинченко может действовать сразу на нескольких позициях, и это его плюс.

    – Было много разговоров относительно использования Александра на левом фланге обороны, но в итоге он там так и не сыграл. В середине поля его КПД выше?

    – У нас на левом фланге не было дефицита исполнителей, поэтому в сборной Саша на левом фланге защиты не выходил. Еще раз скажу: он универсальный игрок, и время покажет, где мы наиболее эффективно сможем его использовать.

    – Летом Зинченко не сменил клуб. Это проблема для сборной Украины? Все-таки игровой практики у Александра нет…

    – Я разговаривал весной с Гвардиолой, он утверждал, что видит в Саше перспективу. Это значит, что свой шанс в «Манчестер Сити» Зинченко обязательно получит.

    Источник: Footboom

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    21.08.2018 09:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 21 августа 2018, 20:31

      Его в АПЛ затопчут. Слишком хиленький.

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