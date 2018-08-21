Мещеряков: «С результатами у «Локомотива» все замечательно, а над игрой еще надо работать»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков остается недоволен игрой команды после первых четырех туров РПЛ.

«Успех в Самаре имеет большое значение с психологической точки зрения. С точки зрения результата все замечательно, а над игрой еще надо работать. Лично меня она пока не удовлетворяет как болельщика. Но верю, что качество игры будет улучшаться, как улучшился сейчас результат.

Всегда хорошо, когда есть над чем работать и есть резервы для улучшения своей игры», – сказал Мещеряков.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Локомотив» завершился со счетом 0:1.