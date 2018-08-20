Варан может рассмотреть вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией вокруг защитника «Реала» Рафаэля Варана.
Этим летом исполнительный директор манкунианцев Эд Вудворд пытался договориться о трансфере Варана лично с президентом мадридцев Флорентино Пересом. Вудворд был готов предложить за француза 100 миллионов, но Перес отказался рассматривать любой вариант с продажей футболиста.
Несмотря на это, Варан пересматривает свою позицию после прихода нового главного тренера Хулена Лопетеги.
Специалист предпочитает Начо в качестве основного партнера Серхио Рамоса в центре обороны, поскольку является большим поклонником испанца.
Если ситуация не изменится, Варане будет готов рассмотреть вопрос о переходе. «Манчестер Юнайтед» в этом случае будет приоритетом.
Источник: Tribalfootball