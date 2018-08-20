Роналду, Салах и Модрич – претенденты на звание лучшего игрока прошлого сезона по версии УЕФА

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, полузащитник «Реала» Лука Модрич и форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах вошли в список претендентов на звание лучшего игрока сезона-2017/18 по версии УЕФА.

На награду претендовало 10 футболистов. Португалец, хорват и египтянин попали в финальную тройку. Она определялась жюри, в состав которого вошли 80 тренеров клубов, участвовавших в групповых этапах Лиги Чемпионов-2017/18 и Лиги Европы, и 55 журналистов, отобранных группой Европейских спортивных СМИ (ESM), представляющих каждую из ассоциаций-членов УЕФА.

Вручение награды состоится 30 августа на жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов.