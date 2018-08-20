Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду, Салах и Модрич – претенденты на звание лучшего игрока прошлого сезона по версии УЕФА

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, полузащитник «Реала» Лука Модрич и форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах вошли в список претендентов на звание лучшего игрока сезона-2017/18 по версии УЕФА.

    На награду претендовало 10 футболистов. Португалец, хорват и египтянин попали в финальную тройку. Она определялась жюри, в состав которого вошли 80 тренеров клубов, участвовавших в групповых этапах Лиги Чемпионов-2017/18 и Лиги Европы, и 55 журналистов, отобранных группой Европейских спортивных СМИ (ESM), представляющих каждую из ассоциаций-членов УЕФА.

    Вручение награды состоится 30 августа на жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2018 15:58
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 20 августа 2018, 22:29

      Почти наверняка Модрич, хотя по совокупности вклада в успех своих команд и зрелищности игры должен быть Роналду.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 20:54

      Стать лучшим игроком прошлого сезона может Модрич и вероятность этого очень велика.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 19:15

      хотелось чтобы выбрали Салаха или Модрича. они провели прошлый сезон очень круто.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 20 августа 2018, 18:19

      Все эти определения лучших,суперлучших,мегасуперлучших ничего кроме агрессивных споров и недовольства в футбольной среде не вызывает.но свято место пустовать не должно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 20 августа 2018, 17:22

      Рону конечно,Модричу тоже можно наградить и Канте не плохо трудился

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 20 августа 2018, 17:16

      по любому Модричу нужно отдать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 20 августа 2018, 16:24

      И я против Кристины. Но мне импонирует Модрич

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 20 августа 2018, 16:10

      Кристина получит
      Но мне намного более симпатичен (если брать во внимание прошлый сезон) Салах!!!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11