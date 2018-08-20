Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клопп: «В определенный момент я был готов отказаться от Алисона из-за Кариуса»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что он почти отказался от планов подписать голкипера «Ромы» Алисона, чтобы поддержать вратаря своей команды Лориса Кариуса.

    Немец совершил две результативные ошибки в финале Лиги чемпионов с «Реалом», который мерсисайдцы проиграли со счетом 1:3.

    «Я не сказал Кариусу того, что он хотел услышать. Финал Лиги чемпионов не имел никакого отношения к нашему желанию приобрести Алисона.

    Даже если бы мы победили «Реал», и Алисон был на трансферном рынке, мы бы все равно его подписали.

    То, сколько негатива люди вылили на Кариуса после финала ЛЧ, почти заставило меня отказаться от Алисона и остаться с Лорисом.

    Но мы должны были быть профессионалами. Наша задача – иметь лучших игроков на каждой позиции», – сказал Клопп.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2018 15:03
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 20 августа 2018, 23:12

      Пока по матчу с Кристалом Алисон внушает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 20 августа 2018, 22:20

      Кариус смело может уходить , как говорится с высоко поднятой головой ! Он добился отличного результата ,дойдя до финала Лиги Чемпионов ! Ибо в ближайшее будущее вряд ли Ливерпуль дойдет до финала хоть с Алисоном , хоть Куртуа , которым финал ЛЧ , может только снится !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 20:23

      Для Кариуса смена клуба возможно пойдет на пользу.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > zigbert 20 августа 2018, 23:05

      Но Бешикташ... Вы уверены что на пользу?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 19:11

      с одной стороны вроде и поддержал Кариуса но с другой и подстраховался купив хорошего вратаря во избежание косяков в будущем)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      21082014 20 августа 2018, 19:08

      даже страшно представить что было бы,если бы не приобрели Алисона.но все хорошо,что хорошо кончается.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 20 августа 2018, 15:30

      Вот щас Кариусу полегчало наверняка.

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11