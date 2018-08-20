Клопп: «В определенный момент я был готов отказаться от Алисона из-за Кариуса»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что он почти отказался от планов подписать голкипера «Ромы» Алисона, чтобы поддержать вратаря своей команды Лориса Кариуса.

Немец совершил две результативные ошибки в финале Лиги чемпионов с «Реалом», который мерсисайдцы проиграли со счетом 1:3.

«Я не сказал Кариусу того, что он хотел услышать. Финал Лиги чемпионов не имел никакого отношения к нашему желанию приобрести Алисона.

Даже если бы мы победили «Реал», и Алисон был на трансферном рынке, мы бы все равно его подписали.

То, сколько негатива люди вылили на Кариуса после финала ЛЧ, почти заставило меня отказаться от Алисона и остаться с Лорисом.

Но мы должны были быть профессионалами. Наша задача – иметь лучших игроков на каждой позиции», – сказал Клопп.