Клопп: «В определенный момент я был готов отказаться от Алисона из-за Кариуса»

Пока по матчу с Кристалом Алисон внушает.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что он почти отказался от планов подписать голкипера «Ромы» Алисона, чтобы поддержать вратаря своей команды Лориса Кариуса.
Немец совершил две результативные ошибки в финале Лиги чемпионов с «Реалом», который мерсисайдцы проиграли со счетом 1:3.
«Я не сказал Кариусу того, что он хотел услышать. Финал Лиги чемпионов не имел никакого отношения к нашему желанию приобрести Алисона.
Даже если бы мы победили «Реал», и Алисон был на трансферном рынке, мы бы все равно его подписали.
То, сколько негатива люди вылили на Кариуса после финала ЛЧ, почти заставило меня отказаться от Алисона и остаться с Лорисом.
Но мы должны были быть профессионалами. Наша задача – иметь лучших игроков на каждой позиции», – сказал Клопп.