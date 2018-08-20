Паредес: «В этом году у нас появился характер. Этого не хватало в прошлом сезоне»

Именно характера победителя нам не хватало в прошлом году. Теперь он появился.....
Откуда??? Откуда у вас характер победителя??? Вы заняли 5-е место. У вас характер пятиместочников. Вы ещё ни одного матча не сыграли с клубом первой пятёрки, а гонору, как у чемпионов.
По-сути вы и Динамо Мн обыграли лишь в Доп время, а в основное - сравняли счёт.
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился мнением об игре команды в этом сезоне.
«Именно характера победителя нам не хватало в прошлом году. Теперь он появился, надеемся, что продолжим в том же духе. Нам предстоит пять игр в ближайшие 15 дней? Команда полностью готова к этому, работаем над собой», – сказал Паредес.
23 августа «Зенит» сыграет в матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Мольде».