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    Паредес: «В этом году у нас появился характер. Этого не хватало в прошлом сезоне»

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился мнением об игре команды в этом сезоне.

    «Именно характера победителя нам не хватало в прошлом году. Теперь он появился, надеемся, что продолжим в том же духе. Нам предстоит пять игр в ближайшие 15 дней? Команда полностью готова к этому, работаем над собой», – сказал Паредес.

    23 августа «Зенит» сыграет в матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Мольде».

    Источник: ФК «Зенит»

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    20.08.2018 01:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 20 августа 2018, 19:25

      Именно характера победителя нам не хватало в прошлом году. Теперь он появился.....
      Откуда??? Откуда у вас характер победителя??? Вы заняли 5-е место. У вас характер пятиместочников. Вы ещё ни одного матча не сыграли с клубом первой пятёрки, а гонору, как у чемпионов.
      По-сути вы и Динамо Мн обыграли лишь в Доп время, а в основное - сравняли счёт.

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 20 августа 2018, 08:45

      Прошедший сезон тоже начинался на высокой ноте. Результат все знают.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 августа 2018, 07:20

      Нагрузки выпали большие в августе и на начало сентября. Поэтому надо всем готовиться восстанавливаться, чтобы выдержать и пройти этот отрезок игр без существенных потерь. Видно, что уже есть характер у команды и единый сплочённый коллектив. А прошлый год лучше и не вспоминать, приключения итальянца в России закончились.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 20 августа 2018, 03:59

      Да уж... Нехватало

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