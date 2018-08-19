Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» – единственный клуб, который не пропускал в этом сезоне РПЛ 

    «Зенит» пропустил гол в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом» (2:1, перерыв). Это первый пропущенный гол санкт-петербуржцев в этом сезоне в чемпионате России. Единственный клуб, который не пропускал в РПЛ в сезоне-2018/19, – это «Спартак».

    Москвичи забили трижды в четырех матчах. Если «Зенит» проиграет «Уралу», то «Спартак» останется на первой строчке в таблице с 10-ю очками.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2018 20:00
    Рекомендуем
    Комментарии33
    ...
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 20 августа 2018, 11:00

      Судьи cудят по понятиям, согласно цены федуновского вопроса.
      Глушаков признался после матча с Анжи, что если бы Левников не удалил двух игроков Анжи, то Спартак не забил бы.
      Вот вам судейские ГРИМАССЫ Спартака, согласно цены вопроса.
      Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
      Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
      Вот и Анжи засудили.
      Левников просто ВНАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления.
      Судьи cудят по понятиям, а не по правилам.
      Спартак, в чемпионате России, выезжает только за счёт скандальной работы судей.
      Шесть очков они подарили Спартаку, согласно цены вопроса.
      Вот и Краснодар засудили, а в прошлом туре ЗАСУДИЛИ Анжи!
      100% пеналь судья Лапочкин не поставил в ворота Спартака. Судья засудил Краснодар. А удаление Ари было по делу! Наиграл на красную, по вине судьи Лапочкина.
      Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство.
      Вот вам судейские ГРИМАССЫ в пользу Спартака, согласно цены вопроса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 10:45

      и это очень радует! надеюсь теперь у обороны найдена стабильность. но порою косячат крайние защитники. вот бы еще эту проблему решить. да и реализацию моментов улучшить и вообще будет отлично.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > OfaZavr 20 августа 2018, 11:00

      А что отлично? Что Спартак который матч отскакивает? Что игры нет вообще?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > SPARTAK 85 20 августа 2018, 11:14

      а разве хорошая защита и хорошая реализация моментов не самое важное в игре? лишь бы это было в порядке а остальное все можно подправить.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > OfaZavr 20 августа 2018, 13:05

      Игры нету. Нет хороших командных взаимодействий. Три гола с трех стандартов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > SPARTAK 85 20 августа 2018, 17:24

      я думаю что не стоит сейчас особо переживать по этому поводу, еще только начало сезона. уверен придет и игра и все остальное. ну а пока хорошо что мы ни разу не проиграли, не пропустили ни одного гола и находимся на лидерских позициях.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 20 августа 2018, 05:52

      Если бы да кабы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 19 августа 2018, 22:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      лопоухий ЗМС- кутепка не играет, не привозит голы и пенали в каждом матче, вот и не пропускаем...

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 19 августа 2018, 22:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Автор статьи поклонник Спартака???? зачем писать такую чушь . Если «Зенит» проиграет «Уралу», то «Спартак» останется на первой строчке в таблице с 10-ю очками. ????

      -38
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > _Marqella_ 19 августа 2018, 22:58

      сам то веришь что еськовцы дома уралу проиграют

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 19 августа 2018, 22:04

      Спартак -единственный клуб за который мы болеем,- сотрудники Бомбардир.ру.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 19 августа 2018, 22:02

      И зачем эту новость ???
      Тогда пишите зенит идёт без поражений в рпл

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > все_будет_AUDI 19 августа 2018, 23:32

      Спартак тоже без поражений Вась, тогда уж: "Зенит идет без потери очков!!!"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 21:48

      Оборона действует пока надежно. Конечно Жиго хорошее приобретение.Давно в Спартаке не было такого защитника ,который не только отрабатывает в обороне но и часто подключается (и небезуспешно) в атаку. Максименко постепенно набирается опыта и сейчас даже трудно определить ,кто будет основным при появлении после травмы Селихова.

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 августа 2018, 21:28

      Каррера боле менее теперь наладил оборону в этом заслуга но огрехи ещё есть тот же Комбаров это просто ушат холодной воды по мне Мельго лучше его сыграл с быками и правильно что его поставил

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Полная Канистра 19 августа 2018, 23:33

      Да и Мельгарехо не тянет, нужно сильного лз и пз приобретать!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 августа 2018, 21:14

      Главное забить на один гол больше чем соперник, а нули в графе пропущенных это временно.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11