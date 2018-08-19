«Спартак» – единственный клуб, который не пропускал в этом сезоне РПЛ 

«Зенит» пропустил гол в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом» (2:1, перерыв). Это первый пропущенный гол санкт-петербуржцев в этом сезоне в чемпионате России. Единственный клуб, который не пропускал в РПЛ в сезоне-2018/19, – это «Спартак».

Москвичи забили трижды в четырех матчах. Если «Зенит» проиграет «Уралу», то «Спартак» останется на первой строчке в таблице с 10-ю очками.