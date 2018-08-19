«Спартак» – единственный клуб, который не пропускал в этом сезоне РПЛ 

Судьи cудят по понятиям, согласно цены федуновского вопроса.
Глушаков признался после матча с Анжи, что если бы Левников не удалил двух игроков Анжи, то Спартак не забил бы.
Вот вам судейские ГРИМАССЫ Спартака, согласно цены вопроса.
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Вот и Анжи засудили.
Левников просто ВНАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления.
Судьи cудят по понятиям, а не по правилам.
Спартак, в чемпионате России, выезжает только за счёт скандальной работы судей.
Шесть очков они подарили Спартаку, согласно цены вопроса.
Вот и Краснодар засудили, а в прошлом туре ЗАСУДИЛИ Анжи!
100% пеналь судья Лапочкин не поставил в ворота Спартака. Судья засудил Краснодар. А удаление Ари было по делу! Наиграл на красную, по вине судьи Лапочкина.
Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство.
Вот вам судейские ГРИМАССЫ в пользу Спартака, согласно цены вопроса.
«Зенит» пропустил гол в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом» (2:1, перерыв). Это первый пропущенный гол санкт-петербуржцев в этом сезоне в чемпионате России. Единственный клуб, который не пропускал в РПЛ в сезоне-2018/19, – это «Спартак».
Москвичи забили трижды в четырех матчах. Если «Зенит» проиграет «Уралу», то «Спартак» останется на первой строчке в таблице с 10-ю очками.