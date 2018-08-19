Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Созин: «Матерные баннеры ЦСКА в адрес Еременко – это безобразие»

Созин: «Матерные баннеры ЦСКА в адрес Еременко – это безобразие»

19 августа 2018, 15:43
24

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал поведение болельщиков ЦСКА на матче 4-го тура чемпионата России с «Арсеналом».

Фанаты армейцев вывесили баннеры в адрес экс-игрока клуба Романа Еременко, перешедшего в «Спартак».

«Баннеры болельщиков ЦСКА — это безобразие. Давайте представим картину: вышла группа людей на улицу, нарисовала матерный баннер и пошла, выкрикивая различные слова. Полиция остановит этих людей? Конечно. И отправит куда нужно.

Есть свод административных правил, и они будут наказаны. Я не понимаю, почему мы разделяем нарушения на стадионе и на улице. Начали орать матом, писать баннеры…

Вот мы смотрели чемпионат мира. Был хоть один баннер? Были оскорбления? Тут на 100 процентов будет наказан клуб. А виноват ли клуб? Не думаю. Только в том, что недосмотрели. Я бы ввел индивидуальную ответственность. Определить личности и запретить людям ходить на футбол. Это псевдоболельщики.

Не понимаю и не принимаю, если люди начнут сейчас искать поводы для таких баннеров и оправдания. Это просто непонимание, что нарушаешь правила в общественном месте.

Но не думаю, что следует рассматривать дело на заседании комитета по этике. Тут вопросы к организаторам соревнований. Они допустили, они не увидели, они не сняли эти баннеры. Что они, читать не умеют там?» — сказал Созин.

Напомним, в ноябре 2016 года Еременко был отстранен от футбола на два года за употребление кокаина. В мае 2017 ЦСКА отказался продлевать с ним контракт.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Еременко Роман
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Saang (SCR)
1534683494
Пустые трибуны на весь сезон идеально отвадят это быдло страдать муйней
Ответить
Рубик Докоян
1534684425
Вы там, пэтэушники, лучше задайтесь вопросом. Как столько несогласованных баннеров пронесли на стадион ? На 25-й минуте было продемонстрирована 25 этих баннеров.
Ответить
Saang (SCR)
1534685138
Кони как явление - одно сплошное безобразие
Ответить
Бан
1534687916
Все бы хорошо, но у Созина давний конфликт с ЦСКА и Гинером. А учитывая то, что человек он не футбольный, то это его заявление видится совсем в другом ключе. ПС. Гинер: Я, к сожалению, не знаю, кто такой Созин, и что он сделал для российского футбола. (с)
Ответить
Niko
1534690690
Ниче страшного. Где там мат то был. Набор общих фраз что б было понятно иуде его реальное место. И в Спартаке своим не станет и для нас враг, и из рубина ушёл как крыса. Вообщем пора туда где это норма
Ответить
Мары
1534690724
Согласен.Надо наказывать,но не клуб и не трибуну с болелами, а тех ...овнюков которые писали банер и допустили такое на стадионе.
Ответить
4ekucT911
1534692101
просто псы! можно зарубаться с фанатьем как угодно, но оскорблять игроков и тренера это верх низости и цинизма. очередное подтверждение, что они #цкг
Ответить
piligrim1986
1534692133
да и не только этот, все вывешенные банеры в тот день. я хоть и болею за Спартак, но во все эти войны не лезу. я так считаю - зрелый и уважающий себя человек вряд ли станет вывешивать такую чушь вне зависимости от клубной принадлежности. господа, надо уважать друг друга
Ответить
OfaZavr
1534694789
давно уже пора наказывать самих виновников а не клуб, даже удивлен что это персонаж подобное предложил. хотя вряд ли такое правило примут.
Ответить
zigbert
1534702020
Это не красит наш футбол. Надо все же выбирать выражения.
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
9
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+