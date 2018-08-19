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    Созин: «Матерные баннеры ЦСКА в адрес Еременко – это безобразие»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал поведение болельщиков ЦСКА на матче 4-го тура чемпионата России с «Арсеналом».

    Фанаты армейцев вывесили баннеры в адрес экс-игрока клуба Романа Еременко, перешедшего в «Спартак».

    «Баннеры болельщиков ЦСКА — это безобразие. Давайте представим картину: вышла группа людей на улицу, нарисовала матерный баннер и пошла, выкрикивая различные слова. Полиция остановит этих людей? Конечно. И отправит куда нужно.

    Есть свод административных правил, и они будут наказаны. Я не понимаю, почему мы разделяем нарушения на стадионе и на улице. Начали орать матом, писать баннеры…

    Вот мы смотрели чемпионат мира. Был хоть один баннер? Были оскорбления? Тут на 100 процентов будет наказан клуб. А виноват ли клуб? Не думаю. Только в том, что недосмотрели. Я бы ввел индивидуальную ответственность. Определить личности и запретить людям ходить на футбол. Это псевдоболельщики.

    Не понимаю и не принимаю, если люди начнут сейчас искать поводы для таких баннеров и оправдания. Это просто непонимание, что нарушаешь правила в общественном месте.

    Но не думаю, что следует рассматривать дело на заседании комитета по этике. Тут вопросы к организаторам соревнований. Они допустили, они не увидели, они не сняли эти баннеры. Что они, читать не умеют там?» — сказал Созин.

    Напомним, в ноябре 2016 года Еременко был отстранен от футбола на два года за употребление кокаина. В мае 2017 ЦСКА отказался продлевать с ним контракт.

    Источник: Sport24

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    19.08.2018 15:43
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +388

      R015RK 20 августа 2018, 15:12

      Конечно на трибуне выкинуть эти баннеры,- неправильно. А суть написанного полная правда!

      0
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 21:07

      Это не красит наш футбол. Надо все же выбирать выражения.

      4
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 19 августа 2018, 20:10

      По мне так куй с ним с этим Ерёмой,выбрал свинарник пусть!

      2
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      Рейтинг: +695

      fan-man 19 августа 2018, 20:02

      Ясно что теперь Ерема нам не друг, но я тоже против подобного на трибунах. У меня растут двое сыновей и я бы не хотел, чтобы они такое видели

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2018, 19:06

      давно уже пора наказывать самих виновников а не клуб, даже удивлен что это персонаж подобное предложил. хотя вряд ли такое правило примут.

      5
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 19 августа 2018, 18:22

      да и не только этот, все вывешенные банеры в тот день.
      я хоть и болею за Спартак, но во все эти войны не лезу. я так считаю - зрелый и уважающий себя человек вряд ли станет вывешивать такую чушь вне зависимости от клубной принадлежности. господа, надо уважать друг друга

      4
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      Рейтинг: +113

      4ekucT911 19 августа 2018, 18:21

      просто псы! можно зарубаться с фанатьем как угодно, но оскорблять игроков и тренера это верх низости и цинизма. очередное подтверждение, что они #цкг

      7
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      Рейтинг: +27

      NAZ84 19 августа 2018, 18:11

      Оставить без болельщиков до конца сезона!

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 августа 2018, 17:58

      Согласен.Надо наказывать,но не клуб и не трибуну с болелами, а тех ...овнюков которые писали банер и допустили такое на стадионе.

      6
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      Рейтинг: +1969

      Niko 19 августа 2018, 17:58

      Ниче страшного. Где там мат то был. Набор общих фраз что б было понятно иуде его реальное место. И в Спартаке своим не станет и для нас враг, и из рубина ушёл как крыса. Вообщем пора туда где это норма

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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > Niko 19 августа 2018, 18:07

      слепая конятина заговорила, глаза то открой.

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