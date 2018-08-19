Созин: «Матерные баннеры ЦСКА в адрес Еременко – это безобразие»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал поведение болельщиков ЦСКА на матче 4-го тура чемпионата России с «Арсеналом».

Фанаты армейцев вывесили баннеры в адрес экс-игрока клуба Романа Еременко, перешедшего в «Спартак».

«Баннеры болельщиков ЦСКА — это безобразие. Давайте представим картину: вышла группа людей на улицу, нарисовала матерный баннер и пошла, выкрикивая различные слова. Полиция остановит этих людей? Конечно. И отправит куда нужно.

Есть свод административных правил, и они будут наказаны. Я не понимаю, почему мы разделяем нарушения на стадионе и на улице. Начали орать матом, писать баннеры…

Вот мы смотрели чемпионат мира. Был хоть один баннер? Были оскорбления? Тут на 100 процентов будет наказан клуб. А виноват ли клуб? Не думаю. Только в том, что недосмотрели. Я бы ввел индивидуальную ответственность. Определить личности и запретить людям ходить на футбол. Это псевдоболельщики.

Не понимаю и не принимаю, если люди начнут сейчас искать поводы для таких баннеров и оправдания. Это просто непонимание, что нарушаешь правила в общественном месте.

Но не думаю, что следует рассматривать дело на заседании комитета по этике. Тут вопросы к организаторам соревнований. Они допустили, они не увидели, они не сняли эти баннеры. Что они, читать не умеют там?» — сказал Созин.

Напомним, в ноябре 2016 года Еременко был отстранен от футбола на два года за употребление кокаина. В мае 2017 ЦСКА отказался продлевать с ним контракт.