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    Самедов: «Спартаку» повезло в матче с «Краснодаром»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов подвел итоги матча 4-го тура чемпионата России против «Краснодара». Красно-белые одержали победу в этой встрече благодаря голу Зе Луиша на 88-й минуте.

    «Было тяжело, соперник качественно играл и у нас не все получалось. Если первый тайм можно разделить еще, то во втором, конечно, они сыграли хорошо.

    Было много моментов – повезло, но в итоге удача была на нашей стороне», – заявил Самедов.

    Источник: Rusfootball.info

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    19.08.2018 11:05
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +113

      4ekucT911 19 августа 2018, 18:36

      в самоотдаче и желании не откажешь, но где осмысленные действия? физика есть, но понимание на поле полностью отсутствует, соберитесь!
      Да будет VAR!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 19 августа 2018, 16:18

      Срочно вводить видеоповторы -- говна меньше будет -- а так что не игра , то скандал !!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 19 августа 2018, 14:31

      Играть будем?
      Позабудем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 14:26

      Зе Луиш с этим не согласится.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 19 августа 2018, 13:22

      Очень порадовал игрой Краснодар. Но футбол бывает не справедливым.
      Спартаку в этот раз повезло, в другой раз повезет Краснодару.
      Но я приму лучше такой результат с такой игрой, чем отсутствие игры и победу. Чемпионат длинный. Все впереди.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 августа 2018, 13:21

      Повезло, что уж тут говорить.Краснодар временами нас просто переигрывал по полной.Но как говорится везёт тому, кто везёт.Спартак большую часть грамотно от оборонялся, а затем с углового закатил своего.Такое в футболе к сожалению бывает.И не так редко.ЦСКА так один год вообще умудрилось чемпионом стать и ни чего.
      С победой красно белые.

      6
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Мары 19 августа 2018, 15:52

      Вообще-то ЦСКА, это не оно, а он.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > vladimir-7 19 августа 2018, 18:25

      Сорри.
      Не хотел обидеть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Спартач80 19 августа 2018, 19:05

      Ну, ты и сам подтвердил, что с русским языком у тебя проблема.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2018, 12:18

      ну пусть даже и так. везение это замечательно и если в этот раз оно было на нашей стороне то остается только порадоваться.

      12
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > OfaZavr 19 августа 2018, 14:49

      А везёт, как говориться, кому???!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zabvo9406 19 августа 2018, 18:22

      конечно же СИЛЬНЕЙШЕМУ! :) ну еще и тому кто везет)

      2
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      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== > zabvo9406 19 августа 2018, 21:43

      Правильно.Вперёд Спартак.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 19 августа 2018, 12:15

      Да, Спартаку повезло, что в команде появился Жиго, который и в обороне и в атаке тащит, не уповая на везение.

      13
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      ...
      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > Eddyson 19 августа 2018, 13:15

      Да уж. Жиго - это находка для Спартака.
      Правильно выбирает позицию, достаточно техничный для защитника, хорошо вписался в основу, прекрасно играет головой.

      9
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > derrik2000 19 августа 2018, 14:50

      *** буду если Каррере удастся наиграть Мельгарехо на место Комбарова это буде вторая ноходка

      2
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > zabvo9406 19 августа 2018, 15:03

      Согласен!

      2
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM > Eddyson 19 августа 2018, 15:19

      Ой, помню я, что в своё время вытворял Маркао в Спартаке!!! Так что не сглазить бы Жиго… Тьфу, Тьфу, Тьфу

      2
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      Рейтинг: +351

      simoron81 19 августа 2018, 11:59

      Очередной раз отскочили

      7
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      Рейтинг: +1426

      VSt 19 августа 2018, 11:37

      Честный парень. Самокритичный (в отличии от большинства диванных экспертов).
      Если такую же точку зрения разделяет вся команда, то есть шанс на улучшение качества игры в ближайшее время.

      11
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