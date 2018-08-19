Самедов: «Спартаку» повезло в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов подвел итоги матча 4-го тура чемпионата России против «Краснодара». Красно-белые одержали победу в этой встрече благодаря голу Зе Луиша на 88-й минуте.

«Было тяжело, соперник качественно играл и у нас не все получалось. Если первый тайм можно разделить еще, то во втором, конечно, они сыграли хорошо.

Было много моментов – повезло, но в итоге удача была на нашей стороне», – заявил Самедов.