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    Григалава – после матча с ЦСКА: «У судей возьмите комментарий»

    Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава отказался давать комментарии после матча 4-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:3).

    В середине второго тайма грузинский футболист получил красную карточку за игру рукой.

    «У судей возьмите комментарий», — заявил Григалава в ответ на просьбу прокомментировать удаление.

    Встречу обслуживала бригада арбитра Владислава Безбородова.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.08.2018 10:04
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 19 августа 2018, 13:30

      ладно бы голевую атаку сорвал сфоля над кем то, то можно получить красную за это! А тут просто рукой мячик отбил )))) да наверно устно должны были напомнить , что руками нельзя играть да и еще голевые атаки срывать ....

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Derzkiy1 19 августа 2018, 16:00

      А ему устно и напомнили, что нужно идти в подтрибунное
      помещение за умышленную игру рукой.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 августа 2018, 12:28

      А судьи кто, тоже люди .... и всегда они будут ошибаться, вот только не умышленно или на заказ??? Вот в чем вопрос....

      0
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      Рейтинг: +1819

      gor77 19 августа 2018, 11:32

      Странно, что игрок, который умышленно старался остановить передачу, так говорит.

      6
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > gor77 19 августа 2018, 11:59

      Красная карточка ,на мой взгляд , слишком жесткое наказание для этого момента,желтой было бы вполне достаточно. Судья не должен убивать интригу в матче. И секундами ранее судья не засчитал фол со стороны Влашича . Имела ли место ошибка судьи? Такие моменты нужно разбирать и давать оценку действиям судьи в матче со стороны судейского корпуса.

      0
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      Рейтинг: +180

      Футурист > shurik45 19 августа 2018, 12:42

      ну давайте сейчас будем все выходы один на один останавливать играя рукой в мяч и получать желтую!) че бы нет то)))

      6
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      ...
      Рейтинг: +1819

      gor77 > shurik45 19 августа 2018, 12:51

      Вы внимательно посмотрите видео на действие защитника! Ещё раз повторю - он умышленно прервал передачу для выхода один на один. А какую карточку выписывает в таких ситуация судья матча, очень точно и чётко прописано в правилах.

      4
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      Рейтинг: +29

      momentofox > shurik45 19 августа 2018, 14:00

      Фол Влашича там надо под лупой искать

      2
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