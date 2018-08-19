Григалава – после матча с ЦСКА: «У судей возьмите комментарий»

ладно бы голевую атаку сорвал сфоля над кем то, то можно получить красную за это! А тут просто рукой мячик отбил )))) да наверно устно должны были напомнить , что руками нельзя играть да и еще голевые атаки срывать ....
Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава отказался давать комментарии после матча 4-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:3).
В середине второго тайма грузинский футболист получил красную карточку за игру рукой.
«У судей возьмите комментарий», — заявил Григалава в ответ на просьбу прокомментировать удаление.
Встречу обслуживала бригада арбитра Владислава Безбородова.