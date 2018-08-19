Фанаты ЦСКА: «Каррера убил двух девушек»

Болельщики ЦСКА в матче 4-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (3:0) вывесили баннер, посвященный главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере.

На баннере было написано: «Каррера убил двух девушек».

В январе 2011 года в результате автокатастрофы погибли две 23-летние девушки. Каррера получил 2 года и 6 месяцев тюрьмы за непредумышленное убийство. Впоследствии этот срок был заменен денежной компенсацией.