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    Фанаты ЦСКА: «Каррера убил двух девушек»

    Болельщики ЦСКА в матче 4-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (3:0) вывесили баннер, посвященный главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере.

    На баннере было написано: «Каррера убил двух девушек».

    В январе 2011 года в результате автокатастрофы погибли две 23-летние девушки. Каррера получил 2 года и 6 месяцев тюрьмы за непредумышленное убийство. Впоследствии этот срок был заменен денежной компенсацией.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2018 08:50
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    Комментарии162
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      Рейтинг: +25

      Cska-ЧМ 19 августа 2018, 20:15

      И хоть бы один тут сказал, ох он убил и откупился...
      Все свиньи темы сбрасывают и пытаются выйти на ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Cska-ЧМ 19 августа 2018, 21:09

      Как это относится к футболу скажи. Единственная причина этого банера, то что Массимо тренер Спаратка ненавистной вами команды. Защищая своих быдло фанатов, называя тут свиньями кому не нравится такие банеры, ты автоматически в глазах людей становишься более убогим животным

      -1
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 19 августа 2018, 15:53

      «Каррера убил двух девушек» и износилывал мозг фанатам ЦСКА

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Cska-ЧМ > спартач-тверь 19 августа 2018, 20:15

      И откупился....

      1
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 19 августа 2018, 14:35

      Уважаемые редакторы, в русском языке нет такого понятия как непредумышленное убийство, как нет понятия - неумышленное убийство. Есть причинение смерти по неосторожности.

      0
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 14:19

      Что то у них совсем крыша поехала. Игра с Арсеналом а баннеры против Спартака.

      11
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      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > zigbert 19 августа 2018, 20:20

      Так они и в прошлом матче пытались докричаться до Ерёменко.))))

      0
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      Рейтинг: +2251

      kvm 19 августа 2018, 14:13

      ... и откусил гинеру палец

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 19 августа 2018, 13:49

      За такое поведение можно закрыть сектор на пару матчей где эти группировки "болеют"

      6
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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 19 августа 2018, 13:46

      А что означают предшествующие баннеры,с цифрами и фамилиями?

      0
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      Рейтинг: +1847

      mahan 19 августа 2018, 13:32

      Фанатам ЦСКА заняться больше не чем? По ходу они болельщики Спартака раз так сильно интересуются всеми подробностями команды Спартак. И уж если пишите банеры, так сначала изучите всю ту историю как положено, а не как бабки на лавочки слышите звон и не знаете где он.

      3
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      Рейтинг: +1430

      Freyd > mahan 19 августа 2018, 16:34

      Ещё семок им надо отсыпать;)

      1
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      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 19 августа 2018, 13:22

      перебор ребята, однозначно... наверняка самим противно от подобного. про футбольное руководство, допускающее это безобразие, ваще нет нормальных слов. как там лавров говорил?

      4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 августа 2018, 13:16

      А при чём тут футбол?! МУДАКИ! В семье не без уродов! :-(((

      P.S. Не говоря уже о том, что с делами по ДТП нужно всегда очень тщательно разбираться. Не доверяя правосудию, которое часто бывает кривосудием. И за бугром не реже, чем у нас.

      5
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > cska-62 19 августа 2018, 13:20

      С поножовщиной вашей на стадио как быть,понять и простить ?
      Прежде чем других осуждать,посмотреть надо в зеркало !

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > spartach n1 19 августа 2018, 13:25

      "Нашей"? Да там вообще отморозки, к футболу отношения не имеющие! И любые шарфы напялить могли. И произошло всё вне стадиона. Так все банды страны могут начать прикрываться хоть болельщиками ЦСКА, хоть болельщиками "Спартака"... Тут же эта мерзость - на стадионе...?! :-(((

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > cska-62 19 августа 2018, 13:30

      Про Карреру тоже не имеющие к футболу писали,группа независимых прокуроров наверное под болельщиков цска закосили ?
      Я не пойму ты их оправдываешь,да ещё ставишь выше судебной системы,какая бы она не была ?

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > cska-62 19 августа 2018, 13:36

      https://bombardir.ru/news/552596-Fanatka-CSKA-zarezala-svoego-sozhitelya-vo-vremya-prosmotra-matcha-za-Superkubok-On-bolel-za-Lokomotiv

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > spartach n1 19 августа 2018, 13:43

      Повторяю свою заметку:

      "А при чём тут футбол?! МУДАКИ! В семье не без уродов! :-(((

      P.S. Не говоря уже о том, что с делами по ДТП нужно всегда очень тщательно разбираться. Не доверяя правосудию, которое часто бывает кривосудием. И за бугром не реже, чем у нас".

      Что же касается судебных систем, то с учётом образования и юридического опыта более 30 лет имею полное право о них судить! И о кривосудии тоже. Будь оно наше, итальянское или французское. Не имею никаких симпатий к социалиисту и самостийнику Петлюре, но в Париже Шварцбард убил его публично и безнаказанно! И был оправдан судом! Этот беспредел прикажете уважать?! Или навязывать тезис о том, что еврейские элементы неподсудны гойскому суду? Знакомо...

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > cska-62 19 августа 2018, 13:54

      Ничто не даёт тебе право судить о данном конкретном деле с материалами которого ты не ознакомлен,это я тебе без всякой юридической практики утверждаю,за чикатило человека расстреляли.
      Единственное в чем виноват Массимо перед неадекватами намалевавшими на простыне,то что он тренер Спартака !

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > spartach n1 19 августа 2018, 14:15

      С материалами дела Шварцбарда может ознакомиться любой желающий! :-)))
      Про дело Чикатило ты правильно вспомнил. Но не только в Ростове расстреляли невиновных. Аналогичные (из установленных!) случаи были в регионах СССР, где правила безнаказанно партийная братва! По делу Михасевича в Белорусской ССР тоже был казнён невиновный и многие другие осуждены, но там хоть недопрокурора Сороко на нары тюремные отправили. В 1992 году было установлено, что в Сверловской области, когда там правил Ельцин, были казнены невиновные. Их реабилитировали, но публично об этом не объявлялось в СМИ, чтобы чучело по фамилии Ельцин не дискредитировать... Сразу отмечу, что в Москве подобное было невозможно! Никакой МГК КПСС, не говоря уже о всех этих ничтожных райкомах, следствием и судом не управляли. Ну, а в ЦК в отделе Савинкина не было "самоубийц", которые бы попытались требовать заведомо неправосудные приговоры. Они если и гадили системе правосудия, то очень осторожно, не напрямую, пытаясь смягчить участь "мажоров"... И не всегда у них это получалось.

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