Ташаев: «Раз «Спартак» победил, значит, все хорошо сложилось»

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев остался доволен результатом матча 4-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0).

– В футболе без везения никуда. Моментами нам везло. Хорошо, что Зе Луиш забил и мы победили. Я вышел и сыграл столько, сколько мне доверили. Согласно заданию, нужно было пытаться атаковать через фланги и создавать моменты.

– Насколько сейчас назрела необходимость применять в российской премьер-лиге систему видеоповторов?

– Я не знаю, не могу ответить на этот вопрос. В каких-то моментах нужна, в каких-то нет.

– Но в матче с «Краснодаром» нужна была бы?

– Раз мы победили, значит, все хорошо сложилось