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    Ташаев: «Раз «Спартак» победил, значит, все хорошо сложилось»

    Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев остался доволен результатом матча 4-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0).

    – В футболе без везения никуда. Моментами нам везло. Хорошо, что Зе Луиш забил и мы победили. Я вышел и сыграл столько, сколько мне доверили. Согласно заданию, нужно было пытаться атаковать через фланги и создавать моменты.

    – Насколько сейчас назрела необходимость применять в российской премьер-лиге систему видеоповторов?

    – Я не знаю, не могу ответить на этот вопрос. В каких-то моментах нужна, в каких-то нет.

    – Но в матче с «Краснодаром» нужна была бы?

    – Раз мы победили, значит, все хорошо сложилось

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.08.2018 08:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 20 августа 2018, 05:29

      Не можешь говорить - молчи!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 августа 2018, 13:08

      Фигню какую то Саша сморозил.Типа если нарушение в нашу пользу, повтор не нужен.Если не в нашу, то нужен.По крайней мере сложилось такое впечатление.
      Повтор в любом случае нужен, чтобы особо горячие головы после матча не называли белое чёрным и наоборот.

      1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 19 августа 2018, 10:19

      Шлюшаева, смотрю, уже обкормили комбикормом, начал откровенную дичь нести.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 августа 2018, 08:49

      Другой раз может не сложиться как с ПАОК... Надо уже демонстрировать уверенную командную игру которая приносит успех. А пруха и везуха сегодня есть, а завтра аривидерчи...

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > Рубик Докоян 19 августа 2018, 11:24

      В спорте везет сильнейшему!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Опорник84 19 августа 2018, 11:30

      Не всегда... Я как-то все эти штампы заезженные и дежурные по разному поводу обыгрывал и опровергал. Жаль не сохранил тот листок с записями. Ну вот вроде этого : " Кашу маслом не испортишь"... Ещё как испортишь, если масло касторовое ( слабительное) Но и так попробуйте в молочную кашу добавить растительного масла или много сливочного. Дежурным по туалету будете.

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