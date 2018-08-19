Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 2-го тура АПЛ против «Челси» (2:3).

«Мы хотим побеждать, это ясно. Мы пропустили трижды, но у нас были и шансы забить.

В первом тайме мы создавали моменты, я этому рад. Мы хорошо выглядели в матче, но и у соперника были моменты. Мы хорошо отреагировали на два пропущенных мяча. Во втором тайме надо было продолжить контролировать мяч, но мы не создавали моменты, не владели мячом, а они – да», – сказал Эмери.