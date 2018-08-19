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    Эмери – о поражении от «Челси»: «Мы хотим побеждать, это ясно»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 2-го тура АПЛ против «Челси» (2:3).

    «Мы хотим побеждать, это ясно. Мы пропустили трижды, но у нас были и шансы забить.

    В первом тайме мы создавали моменты, я этому рад. Мы хорошо выглядели в матче, но и у соперника были моменты. Мы хорошо отреагировали на два пропущенных мяча. Во втором тайме надо было продолжить контролировать мяч, но мы не создавали моменты, не владели мячом, а они – да», – сказал Эмери.

    Источник: BBC

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    19.08.2018 00:21
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 13:16

      Посмотрим что будет дальше?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 августа 2018, 10:03

      До зимы хоть протянешь?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 августа 2018, 07:39

      Перефразирую: я должен был лучше тренировать свою команду, но я этого не умею.

      3
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