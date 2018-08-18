Сигурдссон может перейти в ЦСКА на следующей неделе

Полузащитник «Норрчепинга» Арнор Сигурдссон может стать игроком ЦСКА в течение ближайших нескольких дней.

Агент 19-летнего футболиста Бьярки Гунллаугссон выразил надежду, что трансфер состоится на следующей неделе.

«Пока сделка между ЦСКА и «Норрчепингом» не заключена. Надеюсь, это произойдет на следующей неделе.

Конечно, Арнон рад предложению ЦСКА и хочет выступать за эту команду», – сказал Гунллаугссон.

По информации СМИ, сумма сделки может составить 3,8 миллиона с учетом бонусов.

В нынешнем чемпионате Швеции исландец 16 матчей и забил три гола.