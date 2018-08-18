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    Сигурдссон может перейти в ЦСКА на следующей неделе

    Полузащитник «Норрчепинга» Арнор Сигурдссон может стать игроком ЦСКА в течение ближайших нескольких дней.

    Агент 19-летнего футболиста Бьярки Гунллаугссон выразил надежду, что трансфер состоится на следующей неделе.

    «Пока сделка между ЦСКА и «Норрчепингом» не заключена. Надеюсь, это произойдет на следующей неделе.

    Конечно, Арнон рад предложению ЦСКА и хочет выступать за эту команду», – сказал Гунллаугссон.

    По информации СМИ, сумма сделки может составить 3,8 миллиона с учетом бонусов.

    В нынешнем чемпионате Швеции исландец 16 матчей и забил три гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2018 15:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 18 августа 2018, 17:55

      Ждём!

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 августа 2018, 16:11

      Второй исландец пошёл, но за Валерой всё равно не угнаться, он сейчас лидер этого рынка. Может поворот на молодых парней с Севера себя оправдает, так как африканский рынок стал просаживаться.

      1
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      Рейтинг: -1

      dedes 18 августа 2018, 16:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из king-ball.ru за 2 недели поднял трех месячную зарплату. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.

      -9
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 18 августа 2018, 15:53

      Лучше б Гильфи.

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